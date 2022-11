Près de 40 000 $ pour l’ancienne Lincoln Continental de Steve McQueen

L’ancienne Lincoln Continental 1963 de Steve McQueen a fait grimper les mises jusqu’à 29 000 $ US sur la plateforme d’enchères virtuelles Bring A Trailer.

Convertie, cette somme représente environ 39 000 $ CAD. La vente s’est concrétisée le 5 novembre dernier.

Il s’agit d’un modèle de quatrième génération qui est particulièrement distinctif par ses portières antagonistes.

Comme on peut le constater en regardant les photos, la voiture se trouve dans l’état de projet. On apprend dans l’annonce qu’elle a été remisée pendant de longues années avant d’être acquise par le vendeur au printemps 2021. La peinture verte Highlander a perdu de son lustre et l’habitacle montre de nombreux signes d’usure. La voûte a été retirée, les sièges sont déchirés et le tableau de bord est craquelé. On souligne également la présence de corrosion.

Photo: Bring a Trailer

Histoire d’authentifier l’appartenance de cette voiture à Steve McQueen, le vendeur fournit les enregistrements d’époque sur lesquels est inscrit le nom du célèbre acteur. Sur certaines photos d’époque présentes dans le dossier de vente, on peut d’ailleurs apercevoir M. McQueen aux côtés de la Continental.

Sous le capot loge un moteur V8 de 430 pouces-cube. Il est jumelé à une transmission automatique à trois rapports. Dans l’annonce, on peut y lire que les enjoliveurs Lincoln qui équipent la voiture sont plus récents que celle-ci.

Photo: Bring a Trailer

L’avis d’un expert

Invité à commenter le prix de vente de cette Lincoln Continental 1963, Benoit Lavigne, évaluateur de véhicules de collection pour PG Évaluation, a affirmé que « Steve McQueen est considéré par plusieurs, comme le ''King of Cool'', et depuis quelques années, les objets et véhicules lui ayant appartenu sont très convoités, à la fois par les collectionneurs de ceux-ci que par les admirateurs de cette icône moderne. »

Il rajoute également que « le facteur célébrité a déjà fait effet pour ses voitures, qu'il affectionnait, Porsche 911, Ferrari, Jaguar D-Type, motos, et même une camionnette Chevrolet de 1952 qui se sont tous vendu le double ou plus d'un modèle comparable. Dans le cas de la Lincoln, la provenance et bien documentée, mais au final, le prix payé est proche de la moyenne pour un exemplaire qui aura besoin d'une restauration coûteuse. »

