Lincoln rend hommage à ses 100 ans d’existence avec le concept Model L100

Lincoln a profité du Concours d’Élégance de Pebble Beach pour célébrer ses 100 ans d’existence en exposant le concept Model L100, un véhicule qui reflète la vision de l’électromobilité de la marque.

« Lincoln […] est parfaitement positionné pour un deuxième siècle défini par un excellent design, des objectifs zéro émission et des expériences axées sur la technologie », a déclaré Bill Ford, président exécutif de la Ford Motor Company.

Le design aérodynamique marie l’élégance et la sobriété avec ses lignes épurées et son look allongé. Le toit est complètement vitré et les portes à poignées charnières inversées se soulèvent.

Les enjoliveurs emploient notamment des capteurs pour communiquer plusieurs informations au pilote, tels que la présence de piétons, le mouvement ou encore la durée de vie de la batterie.

Photo: Lincoln

Pour la carrosserie, les concepteurs ont utilisé de la peinture métallisée et de l’acrylique dépoli au lieu du chrome avec une triple couche de céramique numérique satinée.

Habitacle immersif

L’habitacle a été conçu pour créer un environnement immersif. Ainsi, le sol numérique, la verrière et l’éclairage ambiant s’harmonisent pour générer une expérience personnalisée. Par ailleurs, avec des accents d’améthyste dans un tissu en daim recyclé, les designers ont imaginé l'habitacle avec des matériaux sans animaux et des alternatives de luxe.

Photo: Lincoln

« Avec le concept modèle L100, nous imaginons à quoi pourrait ressembler le sanctuaire de Lincoln pour nos clients de demain, nous faisant avancer pour définir le prochain chapitre de l’histoire de Lincoln », déclare Joy Falotico, présidente de Lincoln.

Plusieurs configurations

La console centrale est conçue comme un échiquier interactif. Il comprend un contrôleur de pièces d’échecs inspiré des bijoux qui capture la lumière et la profondeur en redéfinissant les commandes du véhicule à l’intérieur de l'habitacle. Le contrôleur remplace le volant traditionnel.

Par ailleurs, l’habitacle peut être modulé en fonction de deux configurations : une axée sur le conducteur et l’autre se concentre à transformer l’intérieur en environnement social.

Photo: Lincoln

Ainsi, les sièges de la rangée avant peuvent être basculés vers l’avant pour créer un cadre social, permettant aux passagers de se faire face.

« Ce concept nous a permis de concevoir une nouvelle expérience qui n'est pas gênée par les limitations passées et représente une évolution de nos principes de Quiet Flight », a mentionné Kemal Curic, directeur du design mondial de Lincoln.

Photo: Lincoln

« L’expression ultime de la conception de notre modèle L100 est celle qui se déplace sans effort — un véhicule qui semble être sculpté par le vent, comme si la friction n’existait pas », conclut-il.