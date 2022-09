Le Lincoln Corsair 2023 s’embellit et fait le plein de technos

Fort de ventes canadiennes en hausse de 14,5 % au Canada en date de la fin du mois d’août, le Lincoln Corsair compte poursuivre la tendance avec un modèle 2023 mis au goût du jour et doté de plusieurs nouvelles technologies.

Pour commencer, la partie avant rafraîchie du VUS compact de luxe arbore des feux de jour en forme d’ailes et une nouvelle calandre plus grande. Celle de la version Grand Tourisme (hybride rechargeable) ajoute un film métallique satiné aux accents bleu foncé qui lui confère plus de cachet.

La palette de couleurs de carrosserie s’enrichit avec Rouge cristal et Bleu murmure, de nouveaux choix de roues en alliage sont disponibles et un ensemble décor optionnel permet de donner un style avion de chasse au Corsair – du moins, selon Lincoln.

Photo: Lincoln

À bord, deux nouveaux coloris permettent de changer l’ambiance du Corsair, soit Truffe fumée et Rouge éternel, le second s’accompagnant de garnitures en aluminium exclusives. Une nouvelle applique livrable reproduit le motif lumineux étoilé et l’effet de constellation propre à la marque.

L’écran central est élargi à 13,2 pouces et le système multimédia SYNC 4 qui le propulse comprend des mises à jour logicielles à distance. Vous l’aimez plus ou moins? L’assistant vocal Alexa d’Amazon est offert gratuitement pendant trois ans.

Photo: Lincoln

Conduite assistée, un moteur de moins

Le Lincoln Corsair 2023 entend pousser la détente au volant au maximum en offrant en option le système d’aide à la conduite mains libres Lincoln ActiveGlide 1.2. Ce dernier, l’équivalent de BlueCruise chez Ford, peut maintenant effectuer des changements de voie de manière automatique quand on actionne le clignotant et même suggérer un changement de voie lorsque la circulation est lente. Il adapte aussi la vitesse à l’approche d’un virage et repositionne le Corsair dans sa voie pour l’éloigner doucement des autres véhicules dans les voies adjacentes.

Autres nouveautés : l’aide aux intersections 2.0 contribue davantage à éviter une collision potentielle avec un piéton, tandis que le système d’assistance pour angles morts vient allumer un témoin supplémentaire dans le rétroviseur, puis donner un à-coup dans le volant si l’on rate les premiers avertissements.

Photo: Lincoln

Pour ce qui est des moteurs, le quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres génère toujours 250 chevaux, mais celui de 2,3 litres produisant 295 chevaux a été abandonné. Quant au système hybride rechargeable du Corsair Grand Tourisme, il fournit une puissance combinée de 266 chevaux avec une autonomie électrique de 45 kilomètres.

Il est déjà possible de commander un exemplaire du nouveau Lincoln Corsair 2023, même si les prix canadiens ne sont pas encore annoncés. La compagnie mentionne que les livraisons débuteront au début de l’an prochain.

