La fille de John DeLorean fabriquera sa propre DeLorean moderne

La réinvention de la fameuse DeLorean DMC-12 que l’on a pu enfin voir plus tôt cette année est loin de faire plaisir à tous les amateurs. Baptisée Alpha 5, elle est l’œuvre de DeLorean Motor Company, l’entreprise basée au Texas qui a racheté les actifs et l’inventaire du constructeur original quand celui-ci a fermé ses portes.

Parmi ceux qui ne la digèrent pas, il y a Kat DeLorean, la fille du célèbre John Z. DeLorean. Or, elle ne s’est pas seulement contentée d’exprimer son dégoût sur les réseaux sociaux : elle réplique avec sa propre vision moderne qu’elle entend produire dès janvier 2023.

Un dévoilement officiel est prévu d’ici la fin de l’année. Entre-temps, des simulations de la voiture – qui s’appellera Model-JZD en l’honneur du créateur décédé en 2005 – viennent d’être publiées et montrent un design certes futuriste, mais plus proche de l’esprit et du style de l’originale que ladite Alpha 5, à commencer par la silhouette légèrement plus anguleuse. Bien sûr, les portières en ailes de mouette sont au rendez-vous.

Photo: DNG Motors

Aucun détail technique n’a été fourni pour l’instant. On devine que la Model-JZD aura une motorisation entièrement électrique.

Possédant de solides bases en ingénierie, Kat DeLorean s’associe avec une nouvelle entreprise appelée DeLorean Next Generation Motors, ou DNG Motors, basée à Detroit. Elle dit compter sur quelques-uns des meilleurs cerveaux de l’industrie automobile, dont une partie de l’équipe qui avait aidé à développer la DMC-12 il y a plus de 40 ans.

Photo: DNG Motors

La mission de Kat DeLorean ira au-delà de la voiture elle-même puisque son plan est de lancer un programme d’ingénierie dans les écoles secondaires américaines afin d’encourager la relève et de favoriser l’accès aux centres de formation automobile spécialisés et aux programmes d’ingénierie des universités.

On vous revient avec les images et les informations sur la nouvelle DeLorean réinventée de DNG Motors dans quelques semaines. À suivre!

