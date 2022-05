DeLorean Alpha 5 : retour vers le futur en oubliant le passé

Quatre décennies plus tard, voilà que la DeLorean est de retour! Oubliez le classique popularisé au cinéma par Marty McFly et Doc Brown, toutefois. Cette interprétation moderne est résolument orientée vers le futur.

DeLorean Motor Company, l’entreprise basée au Texas qui a racheté les actifs et l’inventaire du constructeur original quand celui-ci a fermé ses portes, vient de dévoiler les premières images et quelques détails de sa voiture, baptisée Alpha 5. Une présentation plus formelle devant public aura lieu le 18 août dans le cadre du prestigieux Concours d'Elegance de Pebble Beach, en Californie.

Bien qu’il s’agisse d’un concept pour l’instant, le futur modèle de production devrait lui ressembler fidèlement, nous dit-on.

Photo: DeLorean

Seul le nom et les portières ont survécu

Chose certaine, le design est à des années-lumière de l’icône en acier inoxydable du début des années 1980. Œuvre du renommé studio Italdesign, il mise gros sur la fluidité des surfaces et l’aérodynamisme, le coefficient de traînée n’étant que de 0,23. Les proportions sont celles d’un coupé de grand tourisme, avec une longueur de 5 m (empattement de 2,3 m), une largeur de 2,04 m et une hauteur de 1,37 m.

Les phares ultra minces surplombant une fausse calandre très basse, les roues surdimensionnées au style accrocheur, les feux arrière bien étirés à l’horizontale ainsi que le traitement noir contrastant de la partie arrière et du toit retiennent l’attention à prime abord. Ce dernier vient intégrer habilement les stores de vitre arrière, un élément conservé de la DeLorean originale.

Photo: DeLorean

Évidemment, la principale similitude s’avère les portières en ailes de mouette, dont la grande ouverture semble rendre l’accès aux places arrière pas trop difficile. Car oui, il y aura plus que deux sièges dans cette DeLorean!

L’habitacle est très dégagé et épuré. Un grand tableau de bord numérique se trouve derrière le volant, tandis qu’un deuxième écran sert de prolongement à la console centrale pour les réglages du véhicule. Il y a aussi du rangement en dessous.

Électrisante!

Enfin, la motorisation entièrement électrique de l’Alpha 5 est une évolution logique et promet des accélérations beaucoup plus vives qu’avec le vieux moteur V6 Peugeot-Renault-Volvo. Il est question de 0 à 60 mi/h (97 km/h) en 2,99 secondes – ou 0 à 88 mi/h en 4,35 secondes pour les fans de Retour vers le futur – et une vitesse de pointe de 155 mi/h (250 km/h).

Photo: DeLorean

Quant à l’autonomie, DeLorean cible un minimum de 480 km grâce à une batterie dont la capacité serait supérieure à 100 kWh. Les spécifications officielles seront connues ultérieurement.

Qu’en dites-vous?

