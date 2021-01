Il y a 40 ans, la première DeLorean sortait de l'usine

Que vous soyez amateur de coupés sport américains, d’acier inoxydable ou de la trilogie Retour vers le futur, aujourd’hui est une date importante. En effet, voilà exactement 40 ans que la première DeLorean DMC-12 est sortie de l’usine.

Après avoir débuté chez Pontiac, John Zachary DeLorean a rapidement monté les échelons au sein de General Motors. Éjecté de la compagnie, il a fondé sa propre marque automobile au milieu des années 1970 et développé une voiture qui allait passer à l’histoire – et pas juste pour ses portières en ailes de mouette.

Le premier prototype a été créé en 1976 et le dessin final de la carrosserie est l’œuvre de l’Italien Giorgetto Giugiaro de la firme Italdesign. Colin Chapman, fondateur et dirigeant de Lotus, a aussi joué un rôle sur le plan technique. D’ailleurs, la DMC-12 s’est vue dotée de la suspension et du châssis de la Lotus Esprit. Quant au moteur disposé à l’arrière, il s’agissait d’un V6 signé Peugeot-Renault-Volvo.

Photo: Alain Morin

La production a officiellement débuté vers la fin de 1980 à Dunmurry, en Irlande du Nord, et une première DMC-12 est sortie le 21 janvier 1981. Malheureusement, l’entreprise a vite connu des ennuis et fait faillite en 1982. L’usine a cessé ses activités après avoir assemblé un peu moins de 9 000 exemplaires, les derniers étant achevés par le groupe Consolidated International et vendus comme modèles 1983.

Combien en reste-t-il en circulation aujourd’hui? Certains estiment leur nombre à environ 6 500. La DMC-12 garde une réputation de bolide plus ou moins bien construit offrant une conduite et des performances pas du tout à la hauteur de son design et de son prix.

Et le futur?

À pareille date ou presque l’an dernier, on apprenait que la DeLorean Motor Company, la société qui a racheté les actifs et l’inventaire du constructeur original lorsque celui-ci a fermé ses portes, se préparait bel et bien à fabriquer une nouvelle version de la DMC-12 en quantité limitée.

Photo: Alain Morin

À ce moment, le vice-président James Espey avait toutefois affirmé que la production ne pourrait pas débuter avant au moins un an. La compagnie basée à Humble, au Texas, possède déjà dans son inventaire 96,7% des pièces nécessaires; les autres devront être produites à l’interne ou achetées de partenaires.

Il y aura des phares, des freins et des systèmes électroniques modernes, des technologies de sécurité comme l’antipatinage ainsi qu’un habitacle revampé intégrant les gadgets de connectivité de l’heure – de quoi faire de la nouvelle DeLorean une voiture agréable au quotidien et non juste un jouet pour s’amuser la fin de semaine.

Espey songe bien sûr à une motorisation électrique, promettant des performances et une fiabilité dignes du 21e siècle. Gardons les doigts croisés!

