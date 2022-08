En vidéo : Antoine Joubert présente le Guide de l'auto 2023

De passage à l’émission Salut Bonjour, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert présente la toute nouvelle édition du Guide de l’auto 2023.

« On disait l’année passée que c’était une année de transition et je dirais que 2023… c’est encore pire », mentionne Antoine. C’était un élément qui a complexifié la rédaction du livre.

Pour de multiples raisons, l’équipe a rencontré plusieurs difficultés à recevoir de l’information de la part des constructeurs. Ainsi, les journalistes ont dû faire preuve de créativité pour obtenir les détails nécessaires.

Photo: Germain Goyer

De plus, 2023 marquera l’arrivée de plusieurs manufacturiers sur le marché : Lucid, IMC (anciennement Imperium), Fisker, VinFast et Rivian. Mais aussi la disparition progressive de certaines catégories de voitures comme les sous-compactes et les berlines intermédiaires.

La couverture du livre

« Il y a eu tout un débat autour de la table entre les chroniqueurs pour savoir ce qu’on veut mettre sur la couverture », raconte Antoine. Bien qu’il ne fût pas certain du choix, il est maintenant fier du résultat.

L’équipe du Guide désirait éviter de placer un autre camion sur la jaquette du livre, ce qui a été le cas des trois dernières années : Rivian R1T (2020), Ford Bronco (2021) et GMC Hummer EV (2022).

Photo: Volkswagen

Le Volkswagen ID. Buzz représente, selon Antoine, « tout ce que l’on veut de l’automobile ». En effet, le VW s’inscrit dans la réalité grâce à sa technologie électrique tout en faisant référence au mythique Volkswagen Type 2. Mais le véhicule se démarque parce qu’il est aussi très coloré, mais il s’agit surtout d’une… fourgonnette!

