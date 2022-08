Le Guide de l'auto 2023 est en vente partout à partir d'aujourd'hui!

Le Guide de l’auto 2023 est en vente à partir d'aujourd'hui dans toutes les librairies ainsi que sur QUB livre. Toute l'équipe est fière de vous présenter notre dernier né, avec le Volkswagen ID. Buzz en page couverture.

Comme chaque année, vous pouvez retrouver tous les modèles disponibles sur le marché. Des compactes aux VUS en passant par les camions, il y a plus de 300 modèles évalués pour vous aider à faire un choix éclairé si vous magasinez un véhicule. Et avec l'augmentation du prix du carburant, nous avons évidemment mis en lumière les modèles électriques et hybrides, qui sont reconnaissables à leur pastille spécifique.

Le Guide de l’auto 2023 propose également une multitude de matchs comparatifs et de dossiers exclusifs.

Une immersion au Vietnam pour découvrir les installations de la marque VinFast

Nous avons rassemblé les Volkswagen Rabbit GTI MK1 et Golf GTI MK8 pour souligner les 40 ans de la compacte sportive

Match comparatif sur piste avec quatre berlines sportives

Hors des sentiers battus avec quatre VUS axés sur l’aventure

Match comparatif des multisegments électriques

Enfin, comme le veut la tradition, notre équipe vous présente aussi les meilleurs achats de l'année dans chaque catégorie. Dans le Guide 2023, nous avons revu la classification des véhicules électriques, ces derniers étant de plus en plus nombreux sur le marché.