Tesla : la navigation sera payante après huit ans

Les services et les fonctionnalités par abonnement sont un nouveau modèle d’affaires avec lequel jonglent certains constructeurs automobiles et ils risquent de devenir la norme dans l’industrie d’ici quelques années, malgré les réticences des consommateurs.

La nouvelle de BMW qui exige des frais mensuels pour les sièges chauffants dans quelques marchés a bien fait réagir. Aujourd’hui, on vous parle de Tesla.

L’époque où le fabricant de véhicules électriques offrait gratuitement la « connectivité standard » avec navigation à vie est maintenant révolue. Désormais, les clients devront payer après huit ans. Combien? Ce n’est pas mentionné pour l’instant. La mesure s’applique aux modèles achetés depuis le 21 juillet 2022.

Certes, huit ans est une période assez longue et rares sont ceux qui ne changent pas de véhicule avant d’en arriver là. Toutefois, connaissant Tesla, on peut s’attendre à des ajustements dans le futur, si bien que la navigation pourrait éventuellement devenir payante après moins d’années.

Ceux qui achètent un véhicule Tesla d’occasion seront informés au moment de la transaction de la durée restante de l’accès gratuit à la connectivité standard.

Photo: Tesla

Comme le système d’infodivertissement de Tesla ne prend pas en charge Apple CarPlay ni Android Auto, la navigation joue un rôle bien vital.

La compagnie propose aussi ce qu’elle appelle la « connectivité haut de gamme » qui, en plus de la navigation, comprend actuellement la visualisation de circulation en temps réel, les cartes avec vue satellite, la vidéo et la musique en continu, le Caraoke et le navigateur web. L’essai est gratuit pour 30 jours (Model 3 et Model Y) ou pour un an (Model S et Model X), mais coûte par la suite 13,99 $ par mois. L’abonnement peut être résilié à tout moment. Pour plus de détails, cliquez ici.

En avril dernier, un sondage de la firme Cox Automotive nous apprenait que 75% des consommateurs qui ont l’intention d’acheter un nouveau véhicule dans les deux prochaines années ne veulent pas payer un abonnement mensuel ou annuel pour la plupart des commodités qui accompagnent le véhicule. Ils s’attendent à ce qu’elles soient incluses dans le prix d’achat.

En studio : Polestar 2 ou Tesla Model 3 d'occasion?