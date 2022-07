BMW : des sièges chauffants sur abonnement dans certains pays

En raison de la pénurie de semi-conducteurs, BMW a dû l’an dernier sacrifier les écrans tactiles dans certains de ses véhicules, au grand dam des clients. Maintenant, la compagnie prend la décision de rendre des fonctionnalités de base accessibles uniquement par le biais d’un abonnement dans certains marchés.

C’est le cas du volant chauffant et des sièges chauffants, par exemple. Même si l’équipement est installé dans le véhicule, rien ne fonctionnera si le client ne paie pas les frais mensuels qui y sont rattachés.

Différents médias ont rapporté cette nouvelle façon de faire en Allemagne, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, en Corée du Sud et en Nouvelle-Zélande.

Selon Business Insider, les sièges chauffants coûteraient environ 23 $ par mois, avec des plans d’abonnement pour un an, trois ans ou illimité. Pour le volant chauffant, on parle d’environ 13 $ à 15 $ par mois.

Photo: BMW

D’autres commodités plus sophistiquées seraient également assujetties à un abonnement de la sorte, comme les phares de route automatiques (15 $/mois) ainsi que le régulateur de vitesse automatique et l’aide au maintien dans la voie (55 $/mois).

BMW n’a pas fait d’annonce officielle ni réagi aux questionnements soulevés par son nouveau modèle d’affaires dans les marchés en question. Après vérification, on peut vous confirmer que le Canada est épargné pour le moment.

Pour les constructeurs automobiles, les véhicules coûtent de plus en plus chers à produire et il devient nécessaire de trouver de nouveaux moyens de générer des revenus, autant à l’achat que pendant les années qui suivent. Avec tous ces systèmes électroniques et gadgets connectés qu’il est possible de mettre à jour à distance maintenant, c’est facile pour eux de garder un contrôle et de forcer la main des clients.

Photo: BMW

Bien sûr, on peut comprendre lorsqu’il s’agit de technologies de pointe et de services d’assistance, mais des items aussi fondamentaux qu’un volant chauffant et des sièges chauffant? Et dans des véhicules de luxe en plus? C’est très dur à avaler.

Aux États-Unis, BMW a déjà songé à facturer 80 $US par mois pour l’accès à Apple CarPlay dans ses voitures, mais le plan n’a pas passé en raison de la grogne des consommateurs.

Il est presque inévitable que certaines fonctions et certains services à bord des véhicules finiront par devenir payants sur la base d’un abonnement mensuel ou annuel. Reste à voir lesquels seront pratique courante dans les années à venir.

