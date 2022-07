Maserati Grecale 2023 : pour une première fois au Canada

Dévoilé en mars dernier, le Maserati Grecale 2023 a fait un premier tour de roue au Canada alors qu’il était en démonstration à la concession de Laval.

Histoire de le voir de plus près, Le Guide de l’auto s’est rendu sur place où clients, partenaires et membres des médias étaient spécialement conviés.

Plus petit que le Levante

Afin d’accroître sa présence dans les segments de luxe, Maserati débarque pour 2023 avec un deuxième véhicule utilitaire sport. Plus petit que le Levante, le Grecale vise carrément la clientèle du Porsche Macan. Son nom correspond à celui d’un vent nord-est méditerranéen. Pour développer ce nouveau produit, Maserati n’a pas eu à concevoir une nouvelle plateforme. On a emprunté celle des Jeep Grand Cherokee et Alfa Romeo Stelvio.

Photo: Germain Goyer

Le gamme du Grecale compte trois versions : GT, Modena et Trofeo. La GT est offerte à partir de 75 200 $ (plus les frais de transport et préparation de 2200 $). Elle est animée par un moteur turbocompressé de 2,0 L jumelé à l’hybridation légère (48 volts) qui développe 296 chevaux. La version Modena a droit au même bloc. Or, dans son cas, la puissance développée grimpe à 325 chevaux. Leur couple est identique, soit de 332 livres-pied.

Finalement, au sommet de la gamme, on retrouve la déclinaison Trofeo. Celle-ci a droit à un moteur V6 de 3,0 L dérivé de celui de la spectaculaire MC20. La cavalerie développée se chiffre à 523 chevaux. Quant au couple, il est de 457 livres-pied. Elle profite également d’étriers Brembo. Il ne lui faut que 3,8 secondes pour atteindre les 100 km/h depuis l’arrêt.

Peu importe la motorisation choisie, elle est jointe à une transmission automatique à huit rapports. Comme on peut le voir sur les photos, les trois versions étaient présentes sur place.

Évidemment, le Maserati Grecale 2023 est doté de série des quatre roues motrices.

Photo: Germain Goyer

Habitacle techno

À l’intérieur, on retrouve l’écran tactile principale de 12,3 pouces sous lequel se trouve un second écran tactile de 8,8 pouces. Le tableau de bord est entièrement numérique. Pour la première fois chez Maserati, même la fameuse horloge au centre de la planche de bord est numérique.

Pour le moment, le catalogue ne comporte pas de version électrique. Cela étant, il est prévu que le vent change rapidement. En effet, une version Folgore, qui signifie « foudre » en italien, sera entièrement mue par l’électricité. Son arrivée est prévue pour l’an prochain.

Les premiers exemplaires du Maserati Grecale seront livrés cet automne. Nathan Jodoin, spécialiste de marque chez Maserati, a confirmé qu’un peu plus de 250 commandes ont été reçues par les concessions de Montréal et Laval.

