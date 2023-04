Combien coûte… le Maserati Grecale 2023?

Maserati agrandit sa gamme de véhicules, à commencer par le nouveau VUS Grecale. Il cible la clientèle qui se procurerait notamment des Audi SQ5, BMW X4 et Porsche Macan.

L’utilitaire se décline en trois versions : GT, Modena et Trofeo. Vers la fin de 2023, un nouveau modèle 100% électrique Folgore s’ajoutera. Pour le moment, nous n’avons pas plus de détails à son sujet.

Photo: Maserati

2 moteurs, 3 puissances

La Trofeo est dotée d’un V6 3 litres biturbo qui développe 523 chevaux et 457 lb-pi de couple. Le sprint du 0 à 100 km/h s’effectue en seulement 3,8 secondes. « C’est extrêmement performant! Il y a une suspension pneumatique réglable à bord du véhicule [également]. La sonorité du moteur est super envoûtante », se réjouit le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert.

Photo: Germain Goyer

Quant aux moutures GT et Modena, ils sont animés par un quatre cylindres 2 litres turbo jumelé à un système d’hybridation légère. Les puissances s’élèvent respectivement à 296 et 325 chevaux.

« On va aller chercher un couple initial intéressant, une instantanéité aussi au niveau du couple à très bas régime. Ça fait en sorte que le plaisir au volant s’en ressent énormément », souligne Antoine.

Beaucoup d’écrans

« L’habitacle, c’est magnifique! J’aime beaucoup la présentation. [Par contre], je ne suis pas friand de ces écrans multiples, mais je trouve qu’ici, on a fait du bon boulot », souligne le chroniqueur. Il ajoute que la visualisation tête-haute comprend beaucoup d’informations, mais remarque qu’elle est un peu intrusive.

Photo: Germain Goyer

« Au niveau de l’écran central, vous avez Apple CarPlay et Android Auto sans fil. À quelques reprises, le système a débarqué et est revenu fonctionnel. Alors, il y a peut-être un bogue, un problème ou une mise à jour à faire de ce côté », note Antoine. Un second moniteur, placé sous le système multimédia, contient les commandes de climatisation.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet du Maserati Grecale 2023… et dévoile sa gamme de prix!