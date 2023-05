Maserati abandonnera son V8 à la fin de 2023

Compte tenu que Maserati entend devenir une marque entièrement électrique à partir de 2030, il fallait bien s’attendre à ce qu’elle élimine tôt ou tard des moteurs à combustion de sa gamme.

Effectivement, Maserati ne fabriquera plus de nouveaux modèles alimentés par un V8 après la présente année, mettant fin à une production qui remontait à 1959 avec le coupé 5000 GT.

Le chant du cygne de cette mécanique d'origine Ferrari proviendra d’une édition Ultima de la berline compacte Ghibli et du VUS intermédiaire Levante. Un dévoilement est prévu en juillet au Festival de la vitesse de Goodwood, en Angleterre.

Maserati n’a pas spécifié encore si les chiffres du V8 biturbo de 3,8 litres seront améliorés. Actuellement, ce moteur développe 572 chevaux et un couple de 538 lb-pi dans d’autres versions des Ghibli et Levante, sans oublier la grande berline Quattroporte.

Photo: Maserati

Les amateurs de performance n’ont pas à pleurer, toutefois. La compagnie dispose déjà dans son catalogue d’un V6 biturbo de 3 litres capable de générer jusqu’à 621 chevaux et autant de couple que le V8, du moins dans le cas de la supervoiture MC20. Les chiffres baissent à 523 chevaux et 457 lb-pi sous le capot du Grecale Trofeo, puis à 424 chevaux et 428 lb-pi ailleurs au sein de la gamme.

Puis, n’oublions pas que des versions électriques des modèles Maserati arriveront d’ici le milieu de la décennie. Appelées Folgore (foudre, en italien), elles feront leurs débuts avec le coupé GranTurismo et le cabriolet GranCabrio, ensuite avec le Grecale.

Attachez votre tuque, car Maserati a promis une GranTurismo électrique de 1 200 chevaux capable de boucler le sprint 0-100 km/h en deux secondes comme la Rimac Nevera ou la Tesla Model S Plaid et d’atteindre une vitesse de pointe de 300 km/h. Les spécifications incluant la batterie et l’autonomie restent cependant à préciser.

