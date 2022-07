La Porsche 911 Carrera RS 2.7 de Paul Walker est à vendre

L’acteur américain Paul Walker est décédé en 2013, mais les nombreux véhicules qui composaient sa collection continuent de faire jaser.

Après sa BMW M1 et sa Shelby Cobra, c’est au tour d’une rutilante Porsche 911 Carrera RS 2.7 1973 ayant appartenu à l’acteur d’être mise en vente. En août, la firme d’encan Mecum présentera ce véhicule parmi une gamme de modèles d’exception au Monterey Car Week.

Construite en mars 1973, cette pièce de collection est l’une des 1580 unités de la Porsche 911 Carrera RS 2.7. Elle est munie d’une carrosserie de couleur jaune dans un état absolument impeccable. L’intérieur semble également dans un état qui frise la perfection, du moins sur les images fournies par Mecum.

Photo: Mecum

La 911 Carrera RS 2.7 est animée par un moteur à six cylindres à plat de 2,7 litres. À sa sortie de l’usine, elle développait une cavalerie de 210 chevaux, une puissance considérable à l’époque.

L’odomètre du modèle ayant appartenu à Walker affiche 93 774 kilomètres. Le véhicule est doté d’une transmission manuelle à cinq rapports.

Aucune indication quant au prix de vente estimé n’a été avancé par Mecum. « More than you can afford, Pal », répondront sûrement les amateurs de la série « Fast and Furious », dans laquelle Paul Walker a brillé avant son tragique décès à bord d’une Porsche Carrera GT.

