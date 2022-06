Combien coûte… la Porsche 718 Cayman 2022?

La Porsche 718 Cayman à essence est en voie de disparition, puisque la nouvelle génération qui sera lancée en 2024 sera 100 % électrique. En attendant, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert présente le modèle à combustion, plus précisément la variante T.

« Jamais Porsche n’a offert une gamme de 718 Cayman aussi large cette année puisqu’on ajoute deux versions », explique-t-il. La plus extrême, la GT4 RS, emprunte la mécanique de la 911 GT3 RS. Son six cylindres produit 494 chevaux et le bolide effectue le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes.

Quant à la 718 T, elle se situe juste au-dessus du modèle de base. Elle est munie d’un moteur à cylindres de 2,0 litres qui développe 300 chevaux. L’accélération de 0 à 100 km/h se boucle en 5,1 secondes avec la transmission manuelle et 4,9 secondes à l’aide de la boîte à double embrayage de sept rapports.

Photo: Antoine Joubert

« C’est une voiture franchement intéressante parce qu’on a ajouté des éléments de performances pour la rendre un peu plus dynamique », mentionne Antoine. Ces éléments incluent une suspension abaissée de 20 mm, des jantes de 20 pouces ainsi que des échappements, sièges et volant sport.

Conduite dynamique

« Prendre place à bord de la 718 Cayman, c’est d’abord réaliser à quel point la voiture a été développée autour du conducteur », se réjouit le chroniqueur.

Antoine souligne la conduite facile et conviviale. « On a l’impression que le roulis n’existe pas. La voiture freine sur un dix sous avec une puissance et une endurance incroyable », s’étonne-t-il.

Photo: Antoine Joubert

Habitacle évolutif

« À bord de la 718 Cayman, on a aussi l’impression de se retrouver à bord de la première Cayman : c’est très semblable au niveau de la présentation », remarque-t-il. Antoine note toutefois que l’environnement n’est pas aussi moderne que d’autres produits de la gamme Porsche.

Photo: Marc Lachapelle

Par ailleurs, le modèle à l’essai arborait des surpiqûres jaunes et des poignées de porte en corde, histoire de réduire le poids total du véhicule. De plus, cette Porsche a plus de 10 000 $ d’option…

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet de la Porsche 718 Cayman 2022… et dévoile sa gamme de prix!