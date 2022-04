Easter Jeep Safari : Jeep présente un Wrangler électrique de 625 chevaux

Pâques s’en vient et la classique printanière Easter Jeep Safari est de retour à Moab, en Utah, pour une 56e édition.

Comme à chaque année, la compagnie présente une série de concepts surprenants et hauts en couleur, mais tous fonctionnels et disponibles pour des essais aux journalistes et amateurs qui s'y trouvent. L'équipe du Guide de l'auto sera d'ailleurs sur place tout au long de la semaine prochaine!

Parmi les 10 concepts réunis pour 2022, trois ont déjà été présentés au dernier Salon SEMA, six sont des créations inédites et un autre représente une évolution radicale d’un concept dévoilé à ce même événement en 2021. C’est avec celui-ci que nous commençons notre survol.

Jeep Wrangler Magneto 2.0

Photo: Stellantis

Entièrement électrique, le Wrangler Magneto de 2021 passe à une vitesse supérieure cette année pour livrer le genre de performances qui obligent les conducteurs à « bien s’attacher et s’agripper avec les deux mains », comme le dit Jeep.

Sa puissance grimpe donc à 625 chevaux et son couple, à 850 livres-pied. C’est plus du triple de l’an dernier! De nouveaux réglages maintiennent l’ampérage maximal pour 10 secondes et le résultat est une accélération de 0 à 60 mi/h (97 km/h) en deux petites secondes, selon la compagnie. Malade!

La boîte manuelle à six rapports est conservée, mais le ratio du premier rapport passe de 5,13:1 à 3,36:1. Le système à quatre roues motrices Rock-Trac provient du Wrangler Rubicon, l’empattement est allongé de 12 pouces, la suspension est relevée de 3 pouces et des pneus hors route de 40 pouces sont inclus sous les ailes en fibre de carbone. Notons aussi que le capot incorpore un panneau bleu transparent qui laisse voir la motorisation en dessous.

Dans une présentation à laquelle Le Guide de l’auto a assisté, les dirigeants de Jeep ont répété que le Magneto 2.0 n’est qu’un laboratoire et que le futur Wrangler électrique, même s’il reprend quelques éléments ici et là, sera complètement différent.

Jeep Grand Cherokee Trailhawk PHEV Concept

Photo: Stellantis

Le Jeep Grand Cherokee 4xe hybride rechargeable est prêt à rejoindre ses premiers clients, leur offrant environ 40 kilomètres d’autonomie électrique.

Peint en Bleu industriel sur mesure, ce concept d’une version 4xe Trailhawk est très proche du modèle de production, intégrant une nouvelle barre stabilisatrice qui peut se découpler pour permettre une meilleure articulation et adhérence sur les terrains accidentés et rocailleux. Les accents bleutés, notamment sur les crochets de remorquage, évoquent bien sûr l’apport de l’électrification. Les jantes exclusives de 20 pouces sont chaussées de pneus BFGoodrich de 33 pouces pour terrains boueux.

Jeep ’41

Photo: Stellantis

Jeep rend hommage aux premiers Willys MB conçus pour l’armée américaine en 1941. Basé sur le Wrangler 4xe, ce concept en tenue militaire combine une carrosserie et des roues vert mat « D.R.A.B. ‘41 » (une teinte qui est reprise à l’intérieur) avec des pare-chocs noirs et un toit souple de couleur beige. Remarquez aussi le treuil et l’arceau à l’avant de même que les demi-portes sur les côtés. La suspension relevée de 2 pouces est ancrée à des roues de 17 pouces chaussées de pneus de 35 pouces pour terrains boueux.

Jeep Rubicon 20th Anniversary

Photo: Stellantis

La version Rubicon est la plus robuste et compétente de tous les Wrangler. Ça fera 20 ans cet été que Jeep la propose et elle représente aujourd’hui 30% des exemplaires vendus. La compagnie souligne l’occasion avec un Wrangler Rubicon 392 modifié comprenant un échappement de performance à double mode, un capot de performance avec prise d’air, des demi-portes sur mesure et un recouvrement en vinyle de couleur Granite cristal mat. Ce dernier contraste avec les écussons et crochets dorés ainsi que le décalque « Rubicon 20th anniversary » sur le capot. Ici aussi, la suspension est relevée de 2 pouces, mais les pneus mesurent 37 pouces.

Jeep Bob

Photo: Stellantis

À mi-chemin entre un Wrangler et un Gladiator, le concept Bob incarne la mode des camionnettes auxquelles on raccourcit le porte-à-faux arrière pour mieux s’aventurer en dehors de la route. C’est un Gladiator Rubicon à moteur diesel qui manque ses quatre portes et ses montants du centre mais surtout un pied de longueur à l’arrière. Les pare-chocs sont conçus expressément pour maximiser les angles d’approche et de départ et encaisser les chocs les plus durs.

Ajoutez à cela des jantes de 20 pouces sur des pneus de 40 pouces, une suspension relevée de 3 pouces avec des composantes renforcées et un toit ajouré recouvert d’une toile. Un drôle de numéro!

Jeep D-Coder by JPP

Photo: Stellantis

Voici un Gladiator peint en noir dont tous les éléments en rouge marasquin sont des pièces et des accessoires signés Jeep Performance Parts (JPP) et Mopar. Il y en a plus de 35 au total et chacun porte un code QR permettant de facilement obtenir les spécifications et les prix en vue d’une commande.

Soulignons les pare-chocs modulaires, les lumières d’appoint, les barres antiroches, les roues de 17 pouces, les amortisseurs Fox et les portes tubulaires, sans oublier bien sûr l’admission d’air de type snorkel sur le côté droit. L’intérieur en cuir Katzkin rouge en met plein la vue également.

Jeep Birdcage by JPP

Photo: Stellantis

Basé sur le Wrangler 4xe, le concept Birdcage présente lui aussi des accessoires de JPP et Mopar. L’extérieur marie une peinture Brun Eagle avec des accents Bleu Surf et Granite cristal. Une plaque de protection sur mesure améliore l’angle d’approche, mais n’oublions pas les amortisseurs FOX spécialement réglés pour ce véhicule ni les pneus BFGoodrich KM3 de 37 pouces.

Comme vous pouvez le voir, il s’agit d’une machine axée sur les grandes expéditions dans l’arrière-pays. Le pare-brise est retiré, un porte-bagages Rhino-Rack sur le toit permet de transporter le surplus d’équipement nécessaire (capacité de 600 livres) et une table pliante est intégrée au hayon pour travailler ou préparer les repas.

On vous laisse admirer ces concepts davantage dans la galerie de photos au haut de la page. Vous y trouverez aussi les trois exposés au Salon SEMA 2021 qui refont surface au Moab Easter Jeep Safari 2022.

