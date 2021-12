Photo: Audi AG

L'année 2021 a été riche en rebondissements dans l'industrie automobile. Pénuries, éclosions, rappels importants et autres événements ont tous fait les manchettes. Or, le progrès n'arrête jamais dans ce monde sur quatre roues et les constructeurs se sont affairés à nous faire miroiter leur vision du futur à coup de concepts, tous plus novateurs les uns que les autres.

Le Guide de l'auto a recueilli une dizaine de ces concepts qui ont attiré l'attention.