Porsche 911 Classic Club Coupe : Porsche crée une 911 unique au monde

L’équipe de la division Porsche Classic du prestigieux fabricant allemand de voitures sport a passé les 30 derniers mois à transformer une vieille 911 Carrera 1998 (996) abandonnée en Virginie en un modèle unique au monde appelé Porsche 911 Classic Club Coupe.

Le tout a été fait à la demande de Porsche Club of America (PCA), son plus grand et plus ancien club d’amateurs de la planète.

Le bolide, qui rappelle la rarissime 911 Sport Classic (997) sortie en 2009 et vendue en 250 exemplaires seulement en Europe, se démarque avec une peinture exclusive Gris Sport métallisé, son toit à double dôme, ses jantes Fuchs de 18 pouces et son aileron arrière fixe inspiré de la 911 Carrera RS 2.7 1972, sans oublier tous les éléments de carrosserie ajoutés au bas et les deux bandes de course Gris Sport pâle qui tracent la ligne centrale.

Photo: Porsche

À l’extérieur comme à l’intérieur, plusieurs accents Bleu Club (la couleur signature de PCA) sautent aux yeux. C’est notamment le cas des nombreuses coutures qui ornent les sièges, dont la section du milieu revêt un motif pied-de-poule comme sur les portières. On remarque aussi dans l’habitacle un volant conçu sur mesure et un écusson « 911 Classic Club Coupe No. 001/001 » sur la planche de bord.

Photo: Porsche

Quant au moteur, il a été remplacé par un six cylindres de 3,6 litres provenant la 911 GT3 de seconde génération. Sa puissance s’élève à 376 chevaux. Le châssis et les freins ont également été adaptés de ce modèle.

Bien qu’elle ait été testée en soufflerie et sur la piste d’essai du centre de développement de Porsche à Weissach, en Allemagne, cette nouvelle et sensationnelle Porsche 911 Classic Club Coupe restera un concept, car le constructeur n’a pas l’intention d’en produire une série. Dommage…

