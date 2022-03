Meilleurs achats 2022 du Guide de l’auto : Chevrolet Suburban/Tahoe/GMC Yukon

Comme le veut la tradition, le Guide de l’auto publie chaque année ses meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules.

Dans le segment des VUS pleine grandeur, la domination américaine se poursuit en 2022 avec trois véhicules à égalité à la première place.

La famille GM en tête

Tous ces modèles font partie de la famille de General Motors, et partagent d’ailleurs une grande partie de leurs composantes : les Chevrolet Suburban et Tahoe, ainsi que le GMC Yukon.

Photo: General Motors

En dépit de l’augmentation galopante du prix du carburant, ces véhicules demeurent très demandés sur le marché actuel. Leur premier avantage, c’est de disposer d’une importante variété de motorisations. Avec deux V8, le premier de 5,3 litres et de second de 6,2 litres, les performances sont assurément au rendez-vous… même si la consommation élevée fait grimper le coût d’utilisation de ces modèles.

Pour y remédier, il est possible d’opter pour un 6 cylindres diesel - moins puissant que les deux V8, mais doté d’un couple similaire - ce qui permet de profiter de performances tout à fait adéquates. Cependant, c’est surtout grâce à une consommation de carburant nettement inférieure que ce moteur prend tout son sens, en particulier si votre kilométrage annuel est élevé.

Par ailleurs, ces trois mastodontes se distinguent par leur tenue de route efficace, leur agrément de conduite et par un vaste espace intérieur.

Photo: Germain Goyer

Les finalistes

Derrière les inamovibles faux jumeaux de GM, c’est le Ford Expedition que l’on retrouve sur la deuxième marche du podium. Sous le capot, pas de V8 ou de moteur diesel, mais un V6 biturbo. L’Expedition est souple et confortable,toutefois, ses qualités dynamiques n’égalent pas celles des Tahoe, Suburban et Yukon.

Photo: Ford

Parmi les nouveautés dignes de mention, on peut souligner quelques retouches esthétiques dans l’habitacle. Sans oublier une nouvelle version Timberline, davantage axée sur la conduite hors route, ainsi qu’une version à haut rendement du V6 dont la puissance passe de 400 chevaux en 2021 à 440 chevaux en 2022.

Enfin, la troisième position est occupée par un véhicule vieillissant, le Toyota Sequoia.

Photo: Toyota

Un rajeunissement de ce modèle est prévu pour 2023, mais en attendant, on achète ce gros VUS principalement pour sa solidité, sa fiabilité et son côté rustique. En effet, pour ceux qui ne s’intéressent pas aux dernières technologies et préfèrent des produits éprouvés, le Sequoia est un choix logique et justifié. Il faudra tout de même prévoir un budget essence conséquent, tant le V8 se montre gourmand.

