Chevrolet Tahoe et Suburban 2022 : déjà plusieurs changements

Les Chevrolet Tahoe et Suburban ont été complètement redessinés et repensés pour l’année-modèle 2021, leur valant le titre de Meilleur achat de la catégorie selon Le Guide de l’auto. Toutefois, General Motors ne veut pas rester les bras croisés et propose une série de changements pour 2022.

Dans un premier temps, le populaire moteur V8 de 6,2 litres (420 ch) est maintenant disponible en option dans les versions RST, Z71 et Premier. Il reste bien sûr de série dans la version haut de gamme High Country.

Ensuite, les deux VUS peuvent être équipés d’un nouveau différentiel à glissement limité électronique qui améliore la tenue de route et la conduite. Lorsqu’une roue patine, ce différentiel intervient rapidement pour couper la puissance qui lui est transmise et la redistribuer à une autre roue qui possède davantage de traction. Il est exclusif à la version Z71 axée sur le hors-route et peut donc aussi servir à empêcher les roues de patiner dans le gravier ou la boue.

Photo: General Motors

Imitant la camionnette pleine grandeur Silverado, les Chevrolet Tahoe et Suburban 2022 bénéficient de technologies améliorées en matière de remorquage. Ils proposent désormais jusqu’à 13 vues différentes avec leurs multiples caméras, dont une qui permet essentiellement de voir à travers la remorque grâce à une caméra montée sur le hayon et une autre caméra d’appoint qu’on peut installer sur la remorque (ou la roulotte) pour créer une image combinée.

Par ailleurs, toutes les versions sauf la LS de base reçoivent de série un nouveau tableau de bord numérique configurable de 12,3 pouces et sont disponibles avec les services de Google déjà intégrés dans le système d’infodivertissement (assistant Google, navigation Google Maps, applications via Google Play). Android Auto et Apple CarPlay restent toujours au menu, naturellement.

Photo: General Motors

Enfin, la sécurité est rehaussée puisque l’aide au stationnement avant et arrière de même que l’aide au maintien dans la voie avec alerte de déviation sont dorénavant incluses de série sur toutes les versions. Trois nouvelles couleurs de carrosserie métallisées sont aussi proposées : gris evergreen, rouge auburn et cendre foncé.

La production des Chevrolet Tahoe et Suburban 2022 s’amorcera en octobre. Les prix seront annoncés sous peu.

En vidéo : Antoine Joubert présente le Chevrolet Tahoe 2021