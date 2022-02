Audi ajoute un Q5 moins cher pour 2022

La gamme du populaire Audi Q5 s’agrandit pour 2022 avec l’ajout d’une version de base moins puissante et moins chère, le Q5 40 TFSI quattro.

Le moteur est le même quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres que renferme les versions 45 TFSI quattro, mais il développe seulement 201 chevaux et 236 livres-pied de couple au lieu de 261 chevaux et 273 livres-pied. Vous perdrez 1,2 seconde lors du sprint 0-100 km/h et réduirez votre consommation d’essence moyenne… de 0,1 L/100 km!

Notez que la boîte à double embrayage à sept rapports et le rouage intégral sont toujours de mise.

Photo: Audi

L’équipement de ce nouveau Q5 d’entrée de gamme comprend des roues de 18 pouces (19 pouces en option), un hayon à commande électrique, un intérieur en cuir deux tons, la climatisation automatique à trois zones, un tableau de bord numérique de 7 pouces, un écran multimédia de 10,1 pouces ainsi que de nombreux dispositifs de sécurité active et d’aide à la conduite.

Le prix de détail suggéré par Audi est de 45 250 $, plus les frais de transport et de préparation de 2 700 $. Une aubaine? Pas vraiment. Pourquoi? Parce que le Q5 45 TFSI quattro – celui qui génère 60 chevaux de plus, rappelons-le – se vendait pour 46 550 $ en 2021. Contexte actuel oblige, la compagnie a augmenté son PDSF de base à 48 000 $ pour 2022.

Photo: Audi

En fait, toutes les versions du Q5 2022 affichent un prix à la hausse, variant de 1 500 $ à 3 000 $ environ, sans qu’aucun changement significatif n’ait été apporté au véhicule. Ça inclut également le modèle Sportback de type coupé. Ce dernier n’est toutefois pas disponible avec le moteur de 201 chevaux.

