Meilleurs achats 2021 du Guide de l'auto : Audi Q5

Comme chaque année, le Guide de l’auto publie ses meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules.

Les VUS compacts de luxe sont les plus populaires dans le créneau des véhicules haut de gamme. Forte d’un très grand nombre de véhicules, cette catégorie est également la plus disputée, où l’image de marque compte pour beaucoup dans la décision d’achat.

C'est une nouvelle fois l'Audi Q5 qui s’empare de la première place. Emblème de la gamme du constructeur allemand, ce VUS bénéficie d’une mise à jour de milieu de cycle avec des moteurs plus puissants, un design et un habitacle légèrement revus ainsi qu’un nouveau système multimédia modernisé.

Photo: Audi

La gamme débute avec le Q5 45 et son 4 cylindres 2 litres de 261 chevaux. Vient ensuite le SQ5, à tendance plus sportive, doté d’un V6 de 349 chevaux. Et au sommet de la gamme, c’est la version hybride rechargeable TFSI e qui revendique 362 chevaux et une trentaine de kilomètres d’autonomie 100% électrique.

Quel que soit le modèle retenu, le conducteur profite d’une tenue de route efficace, d’un bon confort et évidemment d’un habitacle soigné et agréable à vivre.

Photo: Audi

Les finalistes

La deuxième marche du podium revient à un véhicule japonais, ce qui n’est pas courant dans les utilitaires sport de luxe. Un VUS bien construit et qui propose un bon rapport prix/équipement. Plus confortable que les modèles allemands au roulement plus ferme, l'Acura RDX réalise également des performances convaincantes avec son moteur turbo de 272 chevaux.

Son principal défaut demeure son système multimédia commandé par un pavé tactile, similaire à ce que l’on retrouve sur un ordinateur, et qui se montre particulièrement irritant.

Photo: Acura

Enfin, la troisième position est occupée par le Porsche Macan. Valeur sûre de sa catégorie, c’est le véhicule qui adopte la conduite la plus efficace mais aussi la plus proche d’une voiture. Si le modèle de base, doté d’un 4 cylindres de 248 chevaux, n’est pas le plus enthousiasmant, les versions S et GTS - affichant respectivement 348 et 375 chevaux - rehaussent sensiblement l’agrément de conduite.

Au sommet de la gamme, la version Turbo, forte de 434 chevaux, propose une conduite dynamique, un moteur très performant et un superbe habitacle si vous avez coché les bonnes options… nombreuses et coûteuses chez Porsche.

Photo: Marc Lachapelle

