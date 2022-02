Le Guide de l'auto découvre les nouveaux Nissan Ariya et Nissan Z 2023

Les prix canadiens du multisegment électrique Nissan Ariya et de la sportive Nissan Z n’ont toujours pas été déterminés, mais ceux qui désirent réserver l’un ou l’autre de ces modèles pourront le faire dès maintenant, moyennant un dépôt remboursable de 1 000 $.

Le Guide de l'auto s'est déplacé au Studio Nissan de Yorkdale, dans la région de Toronto, pour examiner un modèle de préproduction de l’Ariya provenant tout droit du marché japonais – avec poste de conduite à droite – ainsi qu’une Z 2023.

Le Nissan Ariya reprend le flambeau de la Leaf

Le Nissan Ariya, qui est le deuxième véhicule électrique de la marque Nissan après la Leaf, se déclinera en plusieurs versions et configurations motrices. Il sera possible de commander un modèle de base à roues motrices avant qui développe 214 chevaux tout comme un modèle à rouage intégral pouvant développer jusqu’à 389 chevaux et 442 lb-pi de couple. Entre ces deux extrêmes se trouve une panoplie de configurations disponibles, selon les goûts et budgets.

Deux batteries sont au menu, l’une a une puissance de 63 kWh et l’autre de 87 kWh. Cette dernière permet à l’autonomie maximale du Nissan Ariya de s’établir à 482 kilomètres en configuration à traction et 426 kilomètres avec la traction intégrale.

Photo: Nissan

On remarque également que l’Ariya est muni de technologies qui se trouvent un peu partout dans le catalogue de la marque, comme le ProPILOT Assist de série avec technologie Navi-link, les suites Apple CarPlay sans fil et Android Auto avec fil et les diverses technologies de sécurités relatives au bouclier de sécurité 360 de Nissan.

Le plancher plat libère beaucoup d’espace au sol, où sont boulonnés les sièges Zero Gravité de Nissan qui sont somme toute très confortables.

Photo: Louis-Philippe Dubé

La Nissan Z : Un hommage en bonne et due forme

La Nouvelle Nissan Z a fait couler beaucoup d'encre au cours des derniers mois. Celle qui a pour vocation de ranimer l’esprit de la sportive abordable chez Nissan est presque prête à prendre la route. Et son physique rend un hommage conforme aux anciennes générations de l’emblème Z, d’une part avec des éléments de style positionnés stratégiquement pour faire un rappel aux modèles comme la 240Z et la 300ZX, et de l’autre avec ses attributs mécaniques dignes de l’héritage de la marque.

Armée d’une motorisation V6 turbocompressée de 3,0 litres qui développe une cavalerie de 400 chevaux, la nouvelle Z offre aux passionnés de la route une bonne vieille boite manuelle à six rapports avec embrayage EXEDY de série pour canaliser toute cette puissance aux roues arrière.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Ceux qui préfèrent déléguer les changements de rapports peuvent le faire en choisissant la boite automatique à neuf rapports en option.

La sportive Z se décline en versions Sport et Performance ainsi qu'en version limitée Proto Spec – cette dernière pouvant être réservée exclusivement en concession.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Les détails concernant les prix et la disponibilité de ces deux nouveaux modèles devraient suivre dans les prochains mois.