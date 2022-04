La mise en marché du Nissan Ariya encore repoussée

Initialement attendu sur le marché dans la seconde moitié de 2021, le Nissan Ariya a été repoussé une première fois au début de 2022. En raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs et d’autres problèmes d’approvisionnement, le constructeur annonce maintenant un autre report.

Selon ce que rapporte Automotive News, les ventes du nouveau multisegment électrique s’amorceront le 12 mai au Japon, cet été en Europe et à l’automne en Amérique du Nord.

Tel qu’indiqué sur le site web de Nissan Canada, la première période de réservations lancée le 3 février est terminée (un dépôt remboursable de 1 000 $ était exigé), mais il n’est pas mentionné quand les consommateurs pourront à nouveau réserver un exemplaire. Ceux-ci sont simplement invités à s’inscrire pour recevoir des mises à jour.

Rappelons que les prix du Nissan Ariya 2023 n’ont toujours pas été annoncés. En fait, on n’a même pas encore vu le modèle de série destiné à notre marché. La première canadienne prévue au Salon de l’auto de Montréal en janvier n’a pas eu lieu suite à l’annulation de l’événement et c’est un Ariya de préproduction provenant tout droit du Japon – avec poste de conduite à droite – que la compagnie nous a montré au Studio Nissan de Yorkdale (Toronto) cet hiver.

Aucune présence au Salon du véhicule électrique de Montréal n’a été annoncée non plus.

Futur rival des Hyundai IONIQ 5, Kia EV6 et Ford Mustang Mach-E, sans oublier les Toyota bZ4X et Subaru Solterra, l’Ariya propose des configurations à traction et à rouage intégral e4orce ainsi qu’un choix de batteries de 63 kWh ou de 87 kWh (capacité utilisable).

L’autonomie varie de 330 à 482 kilomètres selon les estimations de Nissan, alors que la puissance s’élève à 214 ou 389 chevaux dépendamment du nombre de moteurs.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Six niveaux d’équipement figurent au menu et le système de conduite semi-autonome ProPILOT Assist avec technologie Navi-link est inclus de série. Le stationnement assisté ProPILOT Park est optionnel. À cela s’ajoutent les fonctions Apple CarPlay sans fil et Android Auto avec fil de même que les diverses technologies de sécurités relatives au bouclier de sécurité 360 de Nissan.

Espérons que Nissan pourra fournir plus de détails sur la disponibilité de l’Ariya dans les semaines à venir.

En vidéo : L'offre des véhicules électriques explose en 2022