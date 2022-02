630 000 $ pour la Pontiac Trans Am de Burt Reynolds

L’encan de Barrett-Jackson à Scottsdale, en Arizona, qui s’est terminé le weekend dernier, a été marqué par plusieurs records. On vous a déjà parlé de la vente de la première Chevrolet Corvette Z06 2023, mais il faut absolument glisser un mot sur la Pontiac Firebird Trans Am de 1977 ayant appartenu au défunt acteur Burt Reynolds.

Rendue célèbre par son rôle dans le film Smokey and the Bandit (Cours après moi shérif), la voiture a trouvé preneur pour la somme de 495 000 $ américains, soit l’équivalent de 628 000 $ canadiens avec le taux de change actuel.

Pour mettre les choses en perspective, le prix suggéré par le fabricant à l’époque était de 8 082 $. L’assureur Hagerty, spécialisé en voitures classiques et de collection, estime qu’un exemplaire en bonne condition vaudrait aujourd’hui 79 700 $.

En mai 2020, la même Trans Am de Burt Reynolds s’est retrouvée sur le site d’enchères Bring a Trailer où elle a récolté une mise gagnante de 172 000 $, soit près du tiers du prix payé à l’encan de Barrett-Jackson. Une telle flambée en 20 mois est exceptionnelle.

La vente incluait également un blouson, un chapeau et un exemplaire de l’autobiographie But Enough About Me tous signés par Reynolds.

L’acteur avait reçu la voiture en cadeau à la suite du succès qu’a connu le film. Il l’a conservée jusqu’en 2014, ayant procédé à un rafraîchissement de la peinture, des sièges et de la moquette, en plus de faire ajouter l’inscription « Bandit » sur la porte du conducteur. Sous le capot orné du fameux emblème de l’oiseau doré se trouve un V8 de 6,6 litres jumelé à une boîte automatique à trois rapports.

Une restauration a été effectuée par le second propriétaire et Reynolds a pu se rassoir à l’intérieur une dernière fois et autographier le coffre à gants avant son décès en 2018.

En studio : Antoine Joubert et Daniel Melançon s'expriment sur le décès de Burt Reynolds