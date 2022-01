La première Corvette Z06 2023 vendue pour 4,5 M$

L’un des dévoilements les plus marquants de 2021 a sans contredit été la nouvelle Chevrolet Corvette Z06 2023. La production ne débutera pas avant cet été à l’usine de Bowling Green, au Kentucky, sauf pour un premier exemplaire qui a été vendu aux enchères samedi dernier.

Celui-ci a récolté une somme de 3,6 millions $ américains – soit l’équivalent de 4,59 millions $ canadiens – lors de l’encan de Barrett-Jackson à Scottsdale, en Arizona.

Rappelons que le prix de la Corvette Z06 n’a pas encore été annoncé.

Photo: General Motors

L’argent de la vente ira à la fondation Operation Homefront, qui vient en aide aux familles de militaires américains. L’acheteur, Rick Hendrick, est le même qui s’était porté acquéreur de la première Corvette 2020 de huitième génération il y a deux ans. Sa mise gagnante était alors de 3 millions $ américains (3,9 millions $ canadiens).

La Corvette Z06 2023 vendue samedi était une Édition 70e anniversaire, qui arbore des roues, des emblèmes et des éléments décoratifs exclusifs soulignant les sept décennies de l’emblématique voiture sport américaine.

Stingray vs Z06

Par rapport à la Corvette Stingray, la version Z06 2023 adopte une carrosserie plus large et plus sculptée qui s’inspire de la Corvette C8.R utilisée en course automobile, de nouvelles ouvertures conçues pour maximiser le refroidissement et un aileron arrière repositionnable afin d’améliorer la stabilité à haute vitesse ainsi que les manœuvres de virage en piste.

Les roues mesurent 20 pouces à l’avant et 21 pouces à l’arrière – un sommet dans l’histoire de la Corvette. Un ensemble aérodynamique en fibre de carbone est aussi disponible question de relever le jeu d’un cran.

Photo: General Motors

Bien sûr, la pièce de résistance est le tout nouveau V8 de 5,5 litres à double arbre à cames en tête, qui peut tourner jusqu’à 8 600 tours/minute, soit 200 tours après avoir libéré sa puissance maximale de 670 chevaux – du jamais vu pour une voiture de production à moteur atmosphérique. Le couple atteint 460 livres-pied à 6 300 tours/minute, ce qui est une grosse baisse par rapport aux 650 livres-pied qu’on connaissait.

À l’intérieur de la Z06, on trouve davantage de fibre de carbone et il est possible de choisir un décor en cuir dont un nouveau revêtement entièrement de couleur Rouge adrénaline qui porte bien son nom. Il y a même trois choix de sièges et six choix de ceintures. Chevrolet mentionne que des milliers de combinaisons sont offertes en tout.

