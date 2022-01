Lexique : pour mieux comprendre la voiture électrique

Nous sommes tous familiers avec les moteurs à combustion interne. Qu’ils carburent à l’essence ou au diesel, leur principe demeure le même depuis leur invention il y a plusd'un siècle. Les consommateurs peuvent aisément comparer leur puissance, leur couple ou la quantité de carburant qu’ils consomment.

Avec l’arrivée des véhicules hybrides et électriques, de nouveaux termes ont fait leur apparition dans le langage courant. Mais savez-vous réellement ce qu’ils signifient? Le Guide de l'auto a mis sur pied un lexique pour vous aider à y voir plus clair.

Batterie

C’est la réserve d’énergie d’un véhicule électrique, à la manière d’un réservoir de carburant dans une voiture à essence. Sa capacité est exprimée en kilowattheure (kWh).

Borne de recharge

Il s’agit d’un équipement relié au réseau électrique qui permet de remplir la batterie des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Il existe trois niveaux de recharge différents en fonction de la vitesse, du plus lent au plus rapide (1, 2 et 3).

Recharge de niveau 1

Il s’agit de la recharge la plus lente, lorsqu’on branche le véhicule sur une prise de courant domestique de 120V, généralement avec le câble fourni par le constructeur.

Recharge de niveau 2

La recharge de niveau 2 fait appel à une borne de 240V. Plus rapide que le niveau 1, il s’agit de la recharge recommandée qui offre un bon compromis entre rapidité de recharge et durabilité de la batterie. C’est ce type de borne qu’on installe chez soi pour recharger son véhicule lorsqu’il n’est pas utilisé. Certains prestataires proposent aussi des bornes de 240V payantes.

Recharge de niveau 3

Il s’agit du système le plus rapide, permettant de récupérer une grande autonomie en peu de temps. Généralement appelées BRCC, ces bornes disposent d’un voltage d’au moins 400V. La rapidité de recharge dépend aussi de leur puissance. À l'heure actuelle, la majorité des bornes de recharge rapides québécoises ont une puissance de 50 kW. Mais certains fournisseurs peuvent offrir une recharge qui dépasse les 300 kW pour les véhicules qui sont capables d’encaisser une telle puissance.

BRCC

Acronyme signifiant Bornes de Recharge à Courant Continu, les BRCC sont les bornes recharge de niveau 3, les plus rapides.

CHAdeMO

Connecteur monté dans les voitures électriques destiné à la recharge rapide de niveau 3. Il fait partie des trois connecteurs disponibles sur le marché avec le CSS Combo et le connecteur spécifique aux Tesla.

CSS Combo

Connecteur monté dans les voitures électriques destiné à la recharge rapide de niveau 3. Il fait partie des trois connecteurs disponibles sur le marché avec le CHAdeMO et le connecteur spécifique aux Tesla.

Freinage régénératif

Un moteur électrique peut consommer de l’électricité, mais aussi en produire. Quand on accélère, la batterie envoie de l’énergie au moteur électrique pour faire avancer la voiture. Mais quand on souhaite ralentir et qu’on appuie sur la pédale de frein, c’est en réalité le moteur électrique (qui est relié aux roues) qui crée une résistance et ralentit la voiture. Et comme le moteur tourne avec les roues de la voiture sans être alimenté par la batterie, il se met à produire de l’électricité. Cette dernière est ensuite renvoyée dans la batterie jusqu’à l’arrêt complet de la voiture. C’est ce qu’on appelle le freinage régénératif, un système qui permet d’augmenter l’autonomie de la voiture et de prolonger la durée de vie des freins traditionnels, puisque l’essentiel du ralentissement est assuré par le moteur électrique.

J1772 (norme SAE)

Connecteur utilisé par l’écrasante majorité des constructeurs pour leurs véhicules électriques. Ce connecteur sert pour les recharges de niveau 1 et 2. Les Tesla disposent d’un connecteur différent, mais peuvent tout de même s’y brancher à condition de disposer d’un adaptateur.

Kilowatt (kW)

Le Kilowatt, généralement écrit « kW » désigne la puissance. Cette unité est utilisée pour indiquer la puissance des moteurs des voitures électriques et correspond à 1,34 cheval-vapeur. Par exemple, un véhicule électrique annoncé à 150 kW développe 201 chevaux. Le nombre de kW permet aussi d’évaluer la rapidité de recharge des bornes rapides (BRCC). Plus cette valeur est grande, plus la vitesse de recharge théorique est élevée.

Kilowattheure (kWh)

Souvent écrit en abrégé, le kilowattheure est une unité permettant d’évaluer la capacité de la batterie. Bien que plusieurs facteurs entrent en ligne de compte, retenez que généralement, plus le chiffre est élevé, plus l’autonomie du véhicule est grande. Le kWh renseigne aussi sur la consommation d’un véhicule. Au lieu de calculer en L/100 km, on utilise des kWh/100 km pour le déterminer. Par exemple, une voiture électrique dotée d’une batterie de 60 kWh qui consomme 20 kWh/100 km dispose d’une autonomie totale de 300 km.

Pile à combustible

Il s’agit d’un générateur d’électricité qui utilise une réaction chimique pour fonctionner. Utilisée dans les véhicules alimentés par de l’hydrogène, la pile à combustible produit de l’électricité et de l’eau lorsqu’elle est utilisée.

REX

Diminutif de « Range Extender » en anglais, le REX est un prolongateur d’autonomie utilisant du carburant fossile, généralement de l’essence. Il est monté dans des véhicules électriques pour accroître leur rayon d’action.

Véhicule électrique (VÉ)

Aussi appelés « VÉ », les véhicules électriques n’ont pas de moteur à essence sous leur capot. Dotés d’une batterie de grande capacité, ils peuvent être rechargés sur des bornes de recharge de niveau 1, 2 ou 3 (pour la grande majorité). Les constructeurs montent un ou plusieurs moteurs en fonction du niveau de performance recherché. Monter un moteur à l’avant et un autre à l’arrière permet également d’obtenir un rouage intégral.

Véhicule hybride

Ces voitures disposent toujours d’une motorisation à essence, qui est jumelée à un ou plusieurs moteurs électriques. Pendant la conduite, l’ordinateur de bord de la voiture optimise l’utilisation de chaque moteur (à essence et/ou électrique) en fonction des besoins du conducteur. Cela permet de consommer beaucoup moins de carburant qu’un véhicule similaire à essence.

Véhicule hybride rechargeable

Comme les modèles hybrides, ce type de véhicule fait appel à un moteur à essence et à une motorisation électrique. Mais grâce à une batterie de plus grande capacité, il est aussi possible de les brancher sur le réseau électrique pour rouler à l’électricité pour ses déplacements quotidiens. Une fois la batterie épuisée, le véhicule fonctionne comme un modèle hybride non rechargeable.

Véhicule à hydrogène

Il s’agit également de véhicules 100% électriques, mais qui utilisent de l’hydrogène contenu dans un réservoir au lieu d’une batterie pour avancer. L’hydrogène stocké à très haute pression dans un réservoir est consommé par une pile à combustible. La réaction chimique qui en résulte produit de l’électricité (pour faire avancer la voiture) et de l’eau (qui est rejetée à l’échappement).

