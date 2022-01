Quelles sont vos impressions du Ford C-MAX Hybrid 2016 ?

Bonjour, je magasine actuellement un nouveau véhicule. Que pensez-vous du Ford C-MAX Hybrid 2016?

---------------------------------

Bonjour Alain,

Voilà un véhicule méconnu du grand public et que Ford n’a pas promu à sa juste valeur. Il est polyvalent, et peut aujourd’hui être comparé au Kia Niro hybride. En plus, il offre l’avantage d’une très faible consommation de carburant. Avec ce véhicule, prévoyez grosso modo une moyenne d’à peine 5,5 L/100 km.

Proposant un volume de chargement intéressant, beaucoup d’espace pour les occupants ainsi qu’un confort franchement impressionnant, le C-MAX n’a connu qu’un succès quelconque car Ford n’a pas cru bon le publiciser, à l’instar des Ford Escale et Edge. Son prix n’était pas toujours très compétitif et la disponibilité (qui n’était pas un problème en 2016) était souvent réduite.

La corrosion est à surveiller avec le C-MAX, comme avec tous les produits Ford de cette génération, qui voient d’abord leur peinture s’écailler, permettant à la rouille de s’installer prématurément. Le secret : un nettoyage régulier de votre véhicule, un bon antirouille et, autant que possible, l’application d’une pellicule protectrice sur les bas de caisse et sur le capot. En terminant, sachez que le prix moyen d’un C-MAX 2016 avec un kilométrage d’environ 80 000 km devrait se situer autour de 12 000 $. Un prix très raisonnable compte tenu de la qualité du produit.

En vidéo : combien coûtent... les Toyota RAV4 Prime 2021 et Ford Escape PHEV 2021?