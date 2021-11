L’Acura Integra renaît et va ressembler à ça

Promis depuis la mi-août, le retour de l’Acura Integra se concrétise enfin avec le dévoilement du prototype de la nouvelle génération. La célèbre compacte sportive, qui avait été remplacée par la RSX au début des années 2000, reviendra sur le marché l’an prochain en tant que modèle 2023.

Comme c’était le cas avec le RDX et plus récemment le MDX, les prototypes d’Acura (et de Honda) sont très représentatifs des futurs modèles de série, donc ce que vous voyez ici donne vraiment une bonne idée de la voiture qui sortira de l’usine.

Maintenant à 5 portes

Tel qu’annoncé précédemment, la nouvelle Acura Integra n’est pas un coupé à l’image de la dernière mais plutôt une voiture à cinq portes, reprenant ainsi un des styles de carrosserie de l’originale. Elle adopte malgré tout une ligne de toit fuyante, couronnée à l’arrière par un mince aileron, qui lui confère une allure dynamique.

Photo: Acura

À l’avant, on l’identifie tout de suite à la famille Acura avec sa calandre en forme de diamant et ses phares qui rappellent un peu ceux de la TLX. Les feux arrière sont tout à fait uniques, par contre. La compagnie avoue avoir mis beaucoup d’emphase sur le design pour plaire aux jeunes conducteurs d’aujourd’hui.

En passant, la couleur Jaune Indy du prototype est empruntée à la supervoiture NSX et évoque en même temps le Jaune phénix de l’Integra Type R de troisième génération (2000-2001). Des éléments contrastants noirs Berlina brillants ont été appliqués sur le toit, l’aileron arrière, le diffuseur, les boîtiers des rétroviseurs et bien sûr la calandre.

Une Integra avec un moteur de Civic

Les amateurs de conduite sportive seront ravis d’apprendre qu’une boîte manuelle à six rapports figure au menu, contrairement à la TLX. Une automatique est aussi disponible.

Sous le capot, Acura n’a pas cherché loin, puisque le moteur est le même quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litres que la Civic Si. Aucun mot sur la puissance, le couple ou le temps d’accélération, malheureusement. En guise de référence, la nouvelle Civic Si 2022 déballe une cavalerie de 200 chevaux et un couple de 192 livres-pied.

Un différentiel à glissement limité est inclus, sauf qu’on ignore le type de rouage—traction ou intégral. Des freins Brembo se chargent de ralentir les roues de 19 pouces.

Photo: Acura

Le modèle de série de l’Acura Integra verra le jour dans quelques mois. Son prix tournera autour de 35 000 $ au Canada, soit entre la berline ILX d’entrée de gamme et la TLX. Continuez de suivre Le Guide de l’auto pour ne rien manquer.

