L’Acura Integra aura une boîte manuelle

La Toyota Corolla Cross 2022 débute sous les 25 000 $

La Toyota Corolla Cross 2022 , ce nouveau multisegment sous-compact très attendu basé sur la berline Corolla , suscite énormément d’intérêt et c’est bien normal. Elle est plus spacieuse et puissante que le C-HR et plus abordable que le populaire RAV4 . On connaît déjà pas mal tout de ce …