L’Aston Martin Valkyrie entre enfin en production

Aston Martin Valkyrie 2019: Une F1 pour la route

L’expression « Une F1 pour la route » a souvent été galvaudée, mais dans le cas de l’Aston Martin Valkyrie et de la Mercedes-AMG Project ONE, elle s’applique parfaitement. Si le lien entre une F1 et la Project ONE s’établit sur la base d’une motorisation hybride dérivée de celle qui …