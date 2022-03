Aston Martin V12 Vantage 2023 : la fin d’une époque

Aston Martin nous ramène aujourd’hui l’expression ultime de son coupé Vantage. C’est également la fin d’une époque puisque la toute nouvelle V12 Vantage 2023 sera la dernière du genre avant que la marque se tourne vers l’électrique.

On préfère vous avertir tout de suite : seulement 333 exemplaires seront produits et livrés à partir de ce printemps, mais ils sont tous déjà vendus.

« Chaque grande marque de voiture sports a une héroïne dans sa gamme et la V12 Vantage joue ce rôle pour Aston Martin depuis le concept de 2007, affirme Tobias Moers, chef de la direction d’Aston Martin. Mais le temps est maintenant venu de clore son histoire, naturellement avec la version la plus spectaculaire à ce jour – la plus rapide, la plus puissante et la plus dynamique qui soit. »

Photo: Aston Martin

On retrouve donc en plein cœur un V12 de 5,2 litres développant 690 chevaux à 6 500 tr/min et un couple de 555 lb-pi entre 1 800 et 6 000 tr/min. Ça donne des accélérations de 0 à 60 mi/h (97 km/h) en seulement 3,4 secondes et une vitesse de pointe de 320 km/h.

La puissance est transmise aux roues arrière par une boîte automatique ZF à huit rapports, spécialement réglée pour des passages plus rapides, et un différentiel à glissement limité mécanique. En même temps, la V12 Vantage 2023 profite d’une suspension entièrement retravaillée comprenant un nouveau système d’amortissement adaptatif. Les ressorts sont plus fermes de 50% à l’avant et de 40% à l’arrière.

Ces changements sont appuyés par de nouveaux réglages de direction et des freins en carbone-céramique de série avec disques de 410 mm à l’avant et 360 mm à l’arrière, les premiers étant mordus par des étriers à six pistons. Ces freins sont non seulement plus résistants à la chaleur et à l’usure, mais aussi plus légers de 23 kg que des freins en acier.

Photo: Aston Martin

Parlant de légèreté, la voiture allège son poids grâce à des pare-chocs, un capot, des ailes avant, un couvercle de coffre et d’autres composantes en fibre de carbone. À cela s’ajoutent une batterie légère et un système d’échappement qui à lui seul sauve 7,2 kg. De nouvelles roues de 21 pouces au fini noir satiné sont disponibles, encore là avec l’option de jantes plus légères qui enlèvent 8 kg. Elles sont chaussées de pneus haute performance Michelin Pilot 4S.

Notons par ailleurs que cette V12 Vantage possède une voie élargie pour plus de stabilité et une carrosserie plus large de 40 mm que la Vantage à moteur V8. Sa calandre est plus grande de 25% et l’ensemble aérodynamique qui l’accompagne inclut un becquet avant agressif. Aston Martin offre le choix d’éliminer l’aileron arrière pour ceux qui désirent un style plus sobre.

Photo: Aston Martin

Enfin, l’habitacle conserve le décor de la Vantage que l’on connaît à l’exception des nouveaux sièges Sport Plus entièrement garnis de cuir semi-aniline (ceux avec structure en fibre de carbone en option réduisent le poids de 7,3 kg). Bien sûr, chaque exemplaire pourra être personnalisé via le service Q by Aston Martin.

