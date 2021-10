Voitures électriques : comment Porsche voit les batteries et le recyclage dans le futur?

Le Guide de l’auto a été convié à une conférence abordant différentes problématiques reliées à l’utilisation des batteries pour les futures voitures électriques chez Porsche.

Le constructeur allemand a par ailleurs confirmé que selon ses projections, 50% des véhicules vendus chez les concessionnaires seront 100% électriques en 2024. Pour l’année 2030, la part des véhicules à batterie grimperait jusqu’à 80%!

La bonne nouvelle, c’est que 80%, cela laisse également la porte ouverte à certains véhicules de niche qui seront toujours propulsés par des moteurs à combustion interne, et qui pourront utiliser des carburants synthétiques.

En ce qui concerne les modèles électriques, Porsche souhaite proposer une approche mesurée de l’utilisation des ressources et obtenir un compromis satisfaisant entre la quantité de matière première utilisée et une autonomie suffisante.

En effet, une très grosse batterie permet d’obtenir une longue autonomie. Mais cela impose aussi d’utiliser beaucoup de matières premières et d’ajouter du poids au véhicule. Et plus celui-ci est lourd, moins il est efficace dynamiquement. Pour Porsche, c’est évidemment un élément crucial à prendre en compte, la performance en conduite sportive faisant partie de l’ADN de la marque.

Quelle taille de batterie choisir?

Afin de déterminer quelle taille de batterie serait idéale dans cet exercice, le constructeur a réalisé des simulations informatiques d’une voiture roulant sur la boucle nord du Nürburgring. Si l’on se fie aux résultats, la taille idéale s’élève à 85,1 kWh. C’est la batterie qui permet d’obtenir le meilleur temps, une batterie plus grosse rendant l’auto moins efficace. Par exemple, une batterie de 130 kWh rendrait la voiture moins rapide de 6 secondes sur le circuit mesurant une vingtaine de kilomètres.

Cela dit, il faut aussi tenir compte de l’utilisation globale du véhicule par les clients, le temps de recharge et l’autonomie pour les longs trajets. Et selon Porsche, la taille idéale permettant de combiner toutes les utilisations requises s’élève à 100 kWh. Mais avec l’évolution technologique rapide des batteries, le but serait de proposer une capacité de 100 kWh, mais dans une batterie plus légère, utilisant moins de matières premières tout en conservant les mêmes performances. Le constructeur s’attend à ce que le ratio kWh/CO2 soit réduit de 26% pour la prochaine génération de batteries. Porsche n’a toutefois communiqué aucune date précise concernant l’arrivée de cette nouveauté.

L’utilisation des ressources et le recyclage

La dernière partie de ce défi de taille, et peut-être la plus difficile, consiste à optimiser le cycle de vie des batteries, de leur fabrication jusqu’à leur mise au rencart. Pour cela, le constructeur aimerait devenir « carboneutre » d’ici 2030. Pour ce faire, l’idée serait d’optimiser l’approvisionnement en matériaux, en utiliser le moins possible, et émettre le moins de polluants possible pour produire les batteries, notamment en utilisant des énergies renouvelables pour la transformation des matières premières et la fabrication des véhicules.

Enfin, Porsche désire mettre en place une filière de recyclage des batteries. Ces dernières connaîtraient une seconde vie après être sorties du véhicule, puis seraient recyclées en essayant de réutiliser un maximum de ressources lorsque la batterie sera mise au rencart. Il s’agit probablement du défi qui sera le plus délicat à relever dans les dix prochaines années.

