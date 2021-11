Un premier Centre d’expérience Porsche ouvrira ses portes au Canada

Après Leipzig, Silverstone, Atlanta, Le Mans, Los Angeles, Shanghai, Hockenheim, Franciacorta et Tokyo, c’est maintenant Toronto qui recevra un Centre d’expérience Porsche.

En tant que dixième centre du genre au monde et troisième en Amérique du Nord, ce premier Centre d'expérience Porsche canadien sera situé sur un site d’une superficie de 20 acres à Pickering, en Ontario. Il sera érigé aux côtés d'un casino déjà existant, mais aussi d'une salle de concert, d’un vaste espace de vente au détail et d’un hôtel de luxe qui sont sur les planches à dessin dans le cadre du projet « Durham Live ».

« Porsche ne construit pas seulement des voitures. Porsche incarne aussi l’exclusivité et la promesse de vivre une expérience unique. Depuis l’ouverture du premier Centre à Silverstone, en 2008, nos Centres d’expérience Porsche honorent cette promesse avec brio », explique Detlev von Platen, membre du Directoire, ventes et marketing chez Porsche AG.

Photo: Porsche

« Nulle part ailleurs dans l’industrie automobile est-il possible de découvrir de cette façon l’essence même de nos voitures. » Je suis très heureux de pouvoir annoncer que le 10e Centre du genre sera érigé à Toronto, la ville à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord et qui regroupe une communauté toujours plus grande d’amateurs de la marque Porsche ».

Les visiteurs pourront tester les voitures Porsche sur place « sur leur terrain de jeu idéal ». Une exposition de Porsche classiques, un café, une boutique ainsi qu'un stationnement bien garni de bornes de recharge rapides feront également partie du projet. Porsche affirme que le Centre d’expérience Porsche sera la première version « urbaine » du concept, visant ainsi à attirer une plus grande variété et un plus grand nombre de visiteurs pour leur présenter les véhicules Porsche à travers divers modules de conduite disponibles toute l'année.

Le Centre d’expérience Porsche de Toronto sera ouvert au public d'ici 2024.

En vidéo: notre essai de la Porsche 911 GT3 2022