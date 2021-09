Les prochaines Porsche 718 seront électriques

En juin dernier, nous avons appris que Porsche serait en train de planifier une voiture électrique plus petite et plus abordable que la Taycan afin de rivaliser directement avec la Tesla Model 3, la Polestar 2 et la future BMW i4, entre autres.

Cette fois, le site Car and Driver dit avoir obtenu des informations qui confirment que la prochaine génération des 718 Cayman et 718 Boxster sera entièrement électrique.

Même en passant de l’essence aux électrons, les deux modèles conserveront sans doute leurs appellations actuelles. Par contre, ils s’éloigneront considérablement de la 911.

Photo: Porsche Cars North America

Côté design, on parle d’une silhouette modernisée mais tout de même fidèle à ce que l’on connaît présentement. Les voitures pourraient s’inspirer du nouveau prototype de course Mission R dévoilé récemment, sans le côté radical et l’aérodynamisme très poussé, bien sûr. Le devant et les phares en particulier risquent de s’apparenter à ceux de la Taycan.

Toujours selon Car and Driver, l’intérieur des nouvelles 718 serait le plus futuriste jamais proposé par le constructeur allemand, encore plus que celui de la Taycan, donc tout un contraste avec la présentation assez conservatrice des modèles actuels, qui datent de 2017.

Photo: Porsche Cars North America

Nouvelle encourageante pour les amateurs de performance : Porsche viserait un poids de 3 650 livres, soit à peine 700 de plus que la génération sortante à essence, grâce à une nouvelle plateforme. Des versions à un et à deux moteurs seront offertes, marquant la première application d’un rouage intégral sur les sportives d’entrée de gamme de la compagnie. Il est encore trop tôt pour parler d’autonomie, mais la puissance pourrait facilement rejoindre la 911 dans certains cas.

Les indications sont que la prochaine génération des Porsche 718 arrivera sur notre marché en 2024 en tant que modèles 2025. C’est encore loin, alors de nouveaux développements risquent de survenir d’ici là. Restez à l’affût grâce au Guide de l’auto!

