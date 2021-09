En studio : l’avantage financier de la voiture électrique

Plus les années avancent et plus les véhicules électriques gagnent du terrain sur les routes canadiennes.

Résolument plus écologique que les modèles à essence, les voitures électriques deviennent aussi petit à petit plus intéressantes financièrement pour les consommateurs du Canada.

C’est encore plus vrai au Québec, puisque c’est ici que les subventions octroyées aux acheteurs de véhicules électriques sont les plus généreuses, avec un montant total pouvant atteindre 13 000 $ (8 000 $ du provincial et 5 000 $ du fédéral.

Cette tendance s’accentuera vraisemblablement au cours des prochaines années. Les constructeurs automobiles seront à lancer de nouveaux modèles électriques de plus en plus intéressants, et on peut aussi s’attendre à ce que la facture diminue. On en a d’ailleurs eu un bel exemple récemment avec les Chevrolet Bolt EV et Nissan LEAF, dont le prix de départ a chuté de plus de 6 000 $ entre 2021 et 2022.

Au cours de cette capsule En Studio, Antoine Joubert et Daniel Melançon discutent de l’avantage financier de plus en plus évident d’opter pour un modèle électrique au lieu d’un modèle à essence.

En vidéo: les véhicules électriques qu'on attend avec impatience