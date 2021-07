Une fausse manif pour ramener Saturn berne les médias

Plusieurs personnes se sont rassemblées devant le siège social de General Motors à Detroit la fin de semaine dernière en brandissant des pancartes et en criant pour que le constructeur ressuscite la défunte marque Saturn.

Ces manifestants scandaient des slogans du genre « Le plastique est fantastique » et « Les Saturn ne rouillent jamais ». D’autres se sont pointés devant les caméras pour dire à quel point ils s’ennuyaient des modèles Saturn et prôner le retour d’une voiture simple et pas chère fabriquée en sol américain.

L’événement était bien sûr un canular, organisé de façon improvisée par des participants du Michigan Concours d’Lemons, un salon de l’auto consacré à des véhicules bizarres ou remarquablement mauvais.

Photo: FOX2 Detroit

Par contre, certains médias américains y ont cru. C’est le cas de la chaîne FOX2 Detroit. Son reportage télé a depuis été retiré de son site, mais on peut encore le voir sur la page Facebook du salon en question. La journaliste sur place semble réaliser l’absurdité de la manifestation, mais n’en fait jamais mention explicitement sur les ondes.

Comme l’a si bien dit l’un de nos collègues, on AURA tout VUE!

Naturellement, GM n’a pas réagi à cette fausse manifestation et n’a aucunement l’intention de ramener Saturn qui, rappelons-le, a été sabrée durant la restructuration de 2008-2009 en même temps que Saab, Hummer et Pontiac.

