Infiniti QX60 2022 : enfin du nouveau!

L’Infiniti QX60 est le véhicule le plus populaire de la marque. Ce VUS de luxe intermédiaire, capable d’accueillir jusqu’à sept passagers, est pourtant dû pour un bon rafraichissement.

À ce titre, Infiniti présente aujourd’hui une nouvelle génération du QX60 pour 2022. Regardons ça de plus près.

Un style proche de celui du concept

L’automne dernier, Infiniti nous avait donné un bon avant-goût de ce à quoi allait ressembler le nouveau QX60. On nous avait alors montré un concept baptisé QX60 Monograph, et on doit bien admettre que le VUS qui est dévoilé aujourd’hui par la compagnie japonaise s’en rapproche beaucoup.

Photo: Infiniti

On a donc un style plus affirmé qu’avant, plus luxueux. On évite ici des lignes inutilement agressives, pour projeter une image plus raffinée.

Dans l’habitacle, on a droit à une transformation encore plus marquée. On passe d’un ensemble anonyme à quelque chose de franchement spectaculaire, bien ancré dans notre époque. On aime particulièrement la planche de bord qui donne vraiment l’impression de se retrouver dans un véhicule haut de gamme.

Globalement, ce nouveau QX60 ressemble bien plus à un véhicule de luxe que par le passé.

Photo: Infiniti

Beaucoup de gadgets

En regardant de près, on remarque que le QX60 n’a plus de tableau de bord à proprement parler. Tous les cadrans derrière le volant ont été abandonnés au profit d’un écran numérique personnalisable selon les goûts de l’utilisateur. Il s’agit, en fait, du même type d’interface que dans le nouveau Nissan Rogue.

Cet ajout se greffe aux autres gadgets du QX60. Par exemple, un système audio à 17 haut-parleurs est disponible en option. On retrouve sur le QX60 le système avancé de sécurité active d’Infiniti, qui permet au véhicule de se conduire essentiellement sans assistance humaine sur l’autoroute. On a également la compatibilité avec Apple CarPlay sans fil, ainsi qu’Android Auto.

Photo: Infiniti

La plus grande amélioration dans l’habitacle, c’est l’arrivée d’un écran de 12,3 pouces animé par le plus récent système d’infodivertissement d’Infiniti, lequel peut rivaliser avec l’expérience que l’on a sur nos autres appareils technologiques. Voilà un énorme pas en avant pour ce modèle!

Une mécanique plus compétente

Sous le capot du QX60 2022, il n’est question, pour l’instant du moins, que d’une seule mécanique.

On aurait pu s’attendre à y voir le même quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres à compression variable qui niche dans les QX50 et QX55, mais ce n’est pas le cas. Infiniti y va plutôt d’une solution éprouvée, c’est-à-dire son bon vieux V6 atmosphérique de 3,5 litres. La puissance et le couple demeurent inchangés par rapport au modèle sortant, avec un total de 295 chevaux et 270 livres-pied.

Photo: Infiniti

La puissance est acheminée aux quatre roues à l’aide d’une transmission automatique à 9 rapports, ce qui devrait grandement améliorer l’expérience de conduite. Le comportement monotone de la boite automatique à variation continue (CVT) fait partie des irritants du modèle 2021.

On sait que le QX60 devrait aussi être disponible en version roues motrices avant seulement, mais le marché canadien devrait recevoir uniquement des variantes à rouage intégral.

Photo: Infiniti

L’Infiniti QX60 2022 arrivera chez les concessionnaires d’ici la fin de l’année en cours. Sa gamme de prix sera dévoilée ultérieurement.