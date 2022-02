Infiniti QX60 ou Nissan Pathfinder?

En 2017, lorsque je me suis procuré mon dernier véhicule neuf, j’avais opté pour un Dodge Durango puisqu’il offrait une capacité de remorquage intéressante. En deuxième sur ma liste figurait le Nissan Pathfinder, mais sa transmission CVT me rebutait. Je veux changer mon Durango au cours des prochains mois. Étant donné que Nissan a éliminé la CVT de son Pathfinder et qu’il a été entièrement renouvelé, je le considère à nouveau. J’ai aussi un œil sur l’Infiniti QX60. Qu’en pensez-vous?

Bonjour Pierre,

En effet, pour 2022, Nissan a complètement renouvelé son Pathfinder. Et croyez-nous, ça fait du bien. Non seulement le nouveau Pathfinder profite d’une silhouette un peu moins générique que dans le cas de la génération précédente, mais Nissan a également eu la brillante idée de retirer la transmission automatique à variation continue qui était assurément un irritant majeur pour bon nombre de consommateurs. Celle-ci a été remplacée par une transmission automatique ZF traditionnelle qui est étagée sur neuf rapports.

Si vous optez pour la version S, soit le modèle d’entrée de gamme, vous ne pourrez remorquer que 3500 livres. En revanche, toutes les autres versions sont en mesure de remorquer 6000 livres, ce qui dépasse la moyenne du segment.

En ce qui concerne le QX60, il a également été complètement revu pour 2022. Il s’agit ni plus ni moins d’une version prétendument plus cossue du populaire Pathfinder. Or, après l’avoir essayé sur les routes du Québec en période hivernale, nous sommes à même de constater que le QX60 propose une valeur ajoutée trop faible par rapport au VUS duquel il décline. Certes, son prix peut paraître attrayant par rapport à la concurrence japonaise, coréenne et allemande, mais il en offre trop peu de plus que le Pathfinder pour justifier son prix.

Entre les versions d’entrée de gamme de part et d’autre, on observe une différence de prix de 10 892 $. Dans le cas des versions situées respectivement au sommet de leur gamme, on note une différence de 13 232 $. Voilà un écart bien difficile à justifier. Avec une marque de luxe, on paie parfois pour le prestige bien entendu. Or, le blason d’Infiniti ne brille guère plus que celui de Nissan, soyons francs.

Le Pathfinder n’est certainement pas le VUS le plus inspirant du marché. Or, la nouvelle génération du modèle est convaincante et elle représente un achat bien plus sensé que le QX60.