Plus de style pour la Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes 2022

La Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes revient pour l’année-modèle 2022 avec une série de retouches et d’améliorations visant à la rendre plus stylée et plus agréable à conduire. Elle arrivera chez les concessionnaires canadiens cet automne.

Commençons par la palette de couleurs, qui s’enrichit de trois options : Bleu spectral métallisé, Bleu spectral mat et Blanc cachemire mat. Au total, ça donne un choix de cinq couleurs métallisées, cinq couleurs mattes et deux couleurs pleines.

De plus, de nouvelles jantes AMG sont disponibles, dont un modèle de 20 pouces à 10 rayons doubles, tandis que l’ensemble Nuit et l’ensemble Fibre de carbone peuvent maintenant être combinés.

Habitacle plus personnalisé

À bord de la Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes 2022, on retrouve de nouveaux agencements en option, par exemple du cuir Nappa gris titane/noir avec coutures jaunes ou du cuir Nappa Brun truffe/noir avec coutures en motif à diamant. Cinq revêtements Nappa monochromes complètent l’éventail, sans parler des nouvelles options de garnitures comme du bois à pores ouverts de couleur anthracite.

À cela s’ajoute un nouveau volant AMG Performance à base plate dont les principales touches ont été revues. Il intègre par surcroît un capteur détectant les mains du conducteur, donc si vous ne le touchez pas pendant un certain temps, diverses alertes vont se déclencher avant que l’aide au freinage d’urgence n’intervienne. En passant, les sélecteurs au volant de la boîte AMG SPEEDSHIFT à neuf rapports ont été repositionnés et agrandis pour une utilisation plus facile.

Édition spéciale

Une Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes Édition spéciale fait son entrée pour 2022. Disponible uniquement avec la version GT 53 4MATIC+, elle marque la première fois que l’ensemble de style V8 est offert au Canada. Sa carrosserie exclusive de couleur rouge rubis foncé est complétée par un ensemble de garnitures extérieures en chrome lustré ainsi que de nouvelles jantes AMG de 21 pouces à cinq rayons doubles qui sont peintes dans un fini argent très lustré.

L’intérieur arbore une nouvelle sellerie de cuir Nappa de couleur Gris neva avec un volant AMG Performance assorti. Des boiseries à pores ouverts de couleur Gris frêne, des plaques de seuil illuminées de la même teinte que la voiture et un écusson spécial sur le tableau de bord rehaussent le cachet luxueux.

Plus de confort et de sportivité

La suspension pneumatique AMG RIDE CONTROL+ incorpore un tout nouveau système de contrôle électronique de l’amortissement qui emploie deux soupapes limitant la pression. La force de l’amortissement peut ainsi être ajustée avec encore plus de précision en fonction des conditions routières et de conduite.

Ça permet aussi de rendre le roulement plus d’un côté (mode Confort) et la tenue de route plus ferme et sportive de l’autre côté (mode Sport+). Notons que le conducteur peut régler l’amortissement en trois niveaux indépendamment du mode de conduite choisi par l’entremise d’un bouton spécial.

Les prix de la Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes 2022 seront annoncés à l’approche de sa mise en vente cet automne.