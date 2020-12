Quoi choisir entre une Subaru Legacy et une Hyundai Sonata?

Je suis en train de magasiner une berline intermédiaire et j'hésite entre la Subaru Legacy et la Hyundai Sonata 2021. Quel modèle serait le plus judicieux pour une location de 40 mois? Je précise que j'ai été déçu par la Toyota Camry.

--------------

Bonjour Charles,

La Subaru Legacy et la Hyundai Sonata font partie de la même catégorie, mais elles se différencient sur plusieurs points. D'abord, la Legacy est livrée avec le rouage intégral de série, tandis que la Sonata ne peut pas en être équipée. Au Québec, cela confère un avantage non négligeable à la Subaru. En revanche, la Sonata propose plus de possibilités que Subaru avec une déclinaison hybride et un modèle à tendance sportive (N-Line).

Vous ne précisez pas quel est votre budget maximum dans votre question, mais considérons que vous optez pour un modèle de milieu de gamme (Sonata Sport et Legacy Tourisme). Ces versions possèdent des performances similaires, mais des motorisations différentes. Chez Hyundai, on retrouve un moteur 1,6 litre turbocompressé de 180 chevaux et 195 lb-pi de couple, associé à une boîte automatique à 8 rapports. Sous le capot de la Subaru, il s'agit aussi d'un moteur 4-cylindres, mais atmosphérique de 2,5 litres développant 182 chevaux et 176 lb-pi. La transmission est à variation continue (CVT).

Photo: Germain Goyer

Le comportement dynamique de la Legacy étant un peu plus invitant, cela pourrait compter pour vous si vous n'avez pas aimé la Toyota Camry. Une autre solution de rechange pourrait être la Honda Accord, qui fait partie des intermédiaires les plus agréables à conduire.

Côté budget, il faut compter 34 088 $ pour une Sonata Sport et 32 274 $ pour une Legacy Tourisme. Pour une location de 39 mois (20 000 kilomètres par année), les mensualités s'élèvent à 517 $ pour la Hyundai et 565 $ pour la Subaru. Une différence qui s'explique par le taux plus compétitif pour l'intermédiaire coréenne.

Donc sur un strit plan financier, la Sonata propose des mensualités plus intéressantes, mais la Legacy demeure plus agréable à conduire, en particulier l'hiver.

Si votre budget le permet, la Sonata N-Line et ses 290 chevaux pourrait peut-être vous convenir. Du côté de Subaru, les modèles équipés du bloc 2,4 litres turbo, forts de 260 chevaux apportent également un surcroît de performance bienvenu si les mensualités ne sont pas trop élevées pour vous.

En vidéo : les meilleures berlines intermédiaires en 2021 selon le Guide de l'auto 2021