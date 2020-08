Hyundai Sonata 2020 : comme un sou neuf

En 1989, un modèle s’ajoutait à la gamme de Hyundai : la Sonata. En plus d’une usine en Corée du Sud, le constructeur automobile en a profité pour s’installer chez nous, à Bromont, pour y assembler sa nouvelle berline.

En 2020, l’usine de Bromont n’est plus qu’un lointain souvenir, mais la Sonata demeure fidèle au poste. Hyundai l’a complètement revampée pour 2020, et nous l’avons mise à l’essai. Voici nos impressions.

Un moteur optionnel moins puissant que le moteur de base

Dans sa version de base, baptisée Prefered, la Sonata est équipée d’un quatre cylindres de 2,5 L qui développe 191 chevaux et 181 livres-pied. Celui-ci est plus puissant que le moteur optionnel offert dans la version Sport de la Sonata, pour laquelle il faut débourser 4300 $ supplémentaires, soit un total de 31 299 $. Utilisé à toutes les sauces chez Hyundai et Kia, le moteur optionnel est un quatre cylindres turbocompressé de 1,6 L. Il génère 180 chevaux et 195 livres-pied. On l’a trouvé un peu juste dans une grande voiture comme la Sonata.

Les deux blocs sont mariés à une transmission automatique à huit rapports. Elle ne se distingue par sa vivacité, mais elle convient.

Sans oublier l’hybride

Pour 2020, Hyundai ajoute une version hybride de la Sonata à son catalogue. Sur le plan technique, on a droit à un quatre cylindres de 2,0 L qui travaille conjointement avec un moteur électrique de 38 kW ainsi qu’avec une transmission automatique à six rapports. Cette hybride est vendue à partir de 40 099 $, soit 1 500 $ de plus que la version la plus cossue équipée d’un moteur à essence.

En ce qui a trait à la consommation, Ressources naturelles Canada annonce une cote de 5,0 L/100 kilomètres en conduite combinée. Certes, c’est très peu. En revanche, la Sonata à moteur à essence consomme, elle aussi, assez peu. L’organisme fédéral affiche une cote de 7,7 L autant pour le moteur atmosphérique que pour celui qui est turbocompressé. Avec ce dernier, l’ordinateur de bord a enregistré une moyenne de 7,1 L/100 kilomètres au cours de la période d’essai.

Il faut vraiment être motivé afin de faire le saut vers une version hybride dans le but d’économiser 2 $ tous les 100 kilomètres... Notons aussi que le taux d’intérêt actuel au financement avantage la Sonata à essence (1,99%) comparativement à sa consœur hybride (2,79%).

Photo: Germain Goyer

Pas de rouage intégral

Ce n’est pas un secret, le segment des berlines intermédiaires est en déclin. Afin de limiter les dégâts, plusieurs d’entre elles offrent désormais un système à quatre roues motrices. C’est le cas de la Subaru Legacy – une pionnière! -, de la Nissan Altima ainsi que de la Toyota Camry. Même la nouvelle Kia K5 offrira cette caractéristique en option.

Avec la Sonata, Hyundai se contente de proposer uniquement les roues motrices avant. C’est décevant.

Elle avance et recule par elle-même

La Sonata peut être livrée avec l’assistance au stationnement. Grosso modo, avec l’aide de la télécommande, vous pouvez démarrer le véhicule à distance et le faire avancer ou reculer, et ce, sans être à bord. Presque comme Pierce Brosnan dans Tomorrow Never Dies alors qu’il est sur la banquette arrière de la BMW 750iL. Mais sans la possibilité de projeter des missiles…

Elle paraît bien, mais…

Si la Sonata a pratiquement toujours eu l’air d’une berline générique qui ne soulevait aucune passion, on a un léger espoir pour 2020. Force est de reconnaître que l’on s’est efforcé de lui conférer une silhouette plus punchée que jamais.

Vieillira-t-elle bien? C’est la question à 100 piastres! On doute que la moulure chromée, qui agit comme prolongement des phares et qui trace le contour complet des vitres de côté, évolue bien sur le plan stylistique.

Photo: Germain Goyer

Mais on ne peut reprocher à Hyundai d’essayer et d’oser. Alors chapeau… pour le moment.

Un peu plus de confort, svp

Sans pour autant être des salons sur quatre roues, les berlines intermédiaires sont traditionnellement des voitures confortables. Leur empattement plus long que celui d’une compacte, entre autres, le permet.

Cela dit, au fil des kilomètres, on a remarqué que cette Sonata ne brille pas par son confort. Certes, on n’a pas grand-chose à reprocher à ses sièges. Par contre, les cognements et bruits de roulement étaient nombreux. Les jantes de 18 pouces du modèle d’essai jumelées à aux roues de chez nous ne faisaient assurément pas un heureux mélange.

En vidéo: quel avenir pour les berlines intermédiaires?