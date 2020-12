Meilleurs achats 2021 du Guide de l’auto : Toyota Camry

Comme à chaque année, le Guide de l’auto publie ses meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules.

La catégorie des intermédiaires est en perte de vitesse ces dernières années. Pourtant, les autos qui peuplent cette catégorie n’ont jamais été aussi bonnes. Un segment qui a vu la Kia Optima tirer sa révérence au profit de la nouvelle K5, qui n’a pas été évaluée dans ce classement puisqu’elle n’était pas disponible au moment de délibérer.

La première marche du podium revient à la Toyota Camry. Performante, disponible avec un moteur à 4 cylindres, un V6 ou en version hybride, l’auto s’est aussi enrichie d’un modèle TRD à tendance sportive. Une robe qui la rend beaucoup moins sage qu’avant, finie la Camry beige et passe-partout!

Pour l’année-modèle 2021, on note l’arrivée de quelques retouches esthétiques, d’un nouvel écran de 9 pouces optionnel dans l’habitacle et de l’ensemble Toyota Safety Sense 2.5+ livré de série dans toutes les versions.

Enfin, dernier avantage important, la Camry fait partie des voitures les plus fiables du marché, un argument de poids lorsqu’on souhaite conserver sa voiture longtemps.

À la deuxième position, on retrouve la Subaru Legacy, berline discrète, mais qui demeure intéressante. Bien que son moteur à 6 cylindres optionnel ne soit plus proposé, elle conserve tout de même son excellent système de rouage intégral ainsi qu’une tenue de route efficace.

Enfin, la troisième place est occupée par la Honda Accord. Disponible en version 1,5 L et 2 L turbo, il est aussi possible d’opter pour un modèle hybride. Dans tous les cas, le conducteur profite d’une tenue de route dynamique, au sommet de la catégorie. Parmi les nouveautés de l’année-modèle 2021, on note la disparition de la boîte manuelle, qui était loin d’être majoritaire au chapitre des ventes.

