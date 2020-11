10 idées cadeaux pour les amateurs d'automobile

À la recherche du cadeau parfait pour la période des Fêtes? Le Guide de l'auto a sélectionné pour vous 10 idées cadeaux destinés à des amateurs d'automobile, qu'ils soient petits ou grands. Nous avons sélectionné une large gamme de prix, qui s'étend de 25 à 600 $, pour convenir à tous les budgets.

--------------------------------------

Ensemble Playmobil « Retour vers le futur »

Photo: Playmobil

Playmobil a beaucoup diversifié ses partenariats ces dernières années. Le coffret dérivé du film Retour vers le futur devrait plaire aux enfants, mais aussi aux parents bercés par ce film emblématique.

Que ce soit la DeLorean modifiée, Marty McFly, Doc Brown et même son chien Einstein, tous les éléments du film sont fidèlement reproduits. On retrouve également quelques objets additionnels comme le plutonium servant au voyage dans le temps, la caméra vidéo ou la télécommande permettant de piloter la voiture à distance.

Prix constaté : 60 $

Mclaren Senna GTR Lego Technic

Photo: Lego

À la manière de Playmobil, Lego propose aussi beaucoup de voitures à son catalogue. Une des dernières en date est la redoutable Mclaren Senna GTR dont on peut même apercevoir les pistons monter et descendre sous le capot arrière!

Seul bémol, il est possible de la commander pour Noël, mais il faudra attendre le 1er janvier pour l’obtenir…Mais comme l’auto est destinée aux enfants de 10 ans et plus, voyez si la personne qui recevra ce cadeau peut attendre quelques jours avant d’en profiter pleinement.

Prix constaté : 70 $

Ferrari 488 GTE « AF Corse #51 » Lego Technic

Photo: Lego

Lego, ce n’est pas que pour les enfants, puisqu’il existe des ensembles Technic destinés aux adultes. Cette Ferrari 488 GTE est une réplique des modèles qui disputent le championnat du monde d’Endurance ainsi que les mythiques 24 Heures du Mans.

Avec ses 1 677 pièces au total, elle s’adresse aux personnes de 18 ans et plus selon le site du fabricant. Mais comme la Mclaren Senna, il faudra aussi attendre le 1er janvier avant de pouvoir débuter le montage.

Prix constaté : 230 $

Modèle à coller Mazda RX-7 Tamiya

Photo: Tamiya

Avec les restrictions liées à la pandémie, pourquoi ne pas profiter du temps des fêtes pour construire une voiture mythique? Avec cette Mazda RX-7, voilà un bon moyen de passer le temps en assemblant l’auto pas à pas.

Modèle à l’échelle 1/24 (environ 20 cm de long), la voiture n’est pas livrée avec la peinture et la colle. Si la personne qui va recevoir le cadeau débute dans l’univers des modèles à coller, prévoyez un petit paquet supplémentaire avec la peinture et la colle…

Prix constaté : 35 $

Cire liquide céramique Meguiar’s

Les amateurs d’automobile apprécient que leur véhicule brille et que la peinture soit bien protégée contre les différentes agressions. Pour ce faire, rien de tel qu’une cire de qualité pour préserver l’éclat de votre carrosserie.

Testée et approuvée par Marc-André Gauthier, notre spécialiste de l’esthétique automobile au Guide de l’auto, cette cire propose un très bon rapport qualité/prix selon lui. Un dernier conseil tout de même, une cire doit être appliquée à une certaine température et il est déconseillé de le faire dehors lorsqu’il fait très froid.

Prix constaté : 25 $

Moteur de Porsche 911 en modèle réduit

Voilà un cadeau qui devrait beaucoup plaire aux amateurs de mécanique! Ce 6 cylindres à plat de Porsche 911 a été réduit à l’échelle un quart (45cm de longueur, 32 cm de largeur). Il s'agit d'une version

Façonné en plastique transparent, il laisse apparaître le fonctionnement de chaque élément du moteur une fois monté. Pistons, bielles, vilebrequin, soupapes, et même l’allumage des bougies, représenté par des ampoules.

Prix constaté : 270 $

Photo: Le Guide de l'auto

Pour les amateurs d’automobile, s’il y a bien un livre qu’il faut se procurer chaque année c’est bien le Guide de l’auto!

Dans l’édition 2021, vous pouvez évidemment retrouver les essais routiers de tous les véhicules vendus sur le marché. Mais cette année, nous vous proposons aussi deux matchs comparatifs. Le premier regroupe six VUS intermédiaires à 3 rangées de sièges, tandis que le second oppose trois VUS hybrides rechrargeables. Enfin, nous avons aussi intégré deux dossiers, un historique des Hypercars de Ferrari et un deuxième sur l’histoire de la Manic GT, la seule voiture québécoise produite en série.

Prix constaté : 35 $

Diecast Volkswagen Multivan Norev

Photo: Norev

Quelle que soit l’époque, les vans de Volkswagen sont à la mode. Si vous connaissez un propriétaire ou un amateur de ce type de véhicule, pourquoi ne pas lui offrir cette version 1990? Ce modèle à l’échelle 1/18 mesure environ 25 cm de long, un beau format, d’autant plus que les dernières créations signées Norev proposent une très belle qualité de finition.

Prix constaté : 120 à 140 $

Photo: Garmin

Aussi appelées « dash cam », les caméras de tableau de bord ont fortement gagné en popularité ces dernières années. En cas d’accident ou de litige, elles permettent de faire valoir ses droits, même si cela peut-être une arme à double tranchant si c’est vous qui êtes en faute.

Si les modèles de base se contentent de filmer ce qu’il se passe devant vous, les modèles les plus haut de gamme possèdent deux caméras (avant et arrière), sont dotés d’une connexion Wi-Fi et d’une mise en route à distance pour surveiller votre véhicule lorsqu’il est stationné.

Prix constaté : 90 $ pour un modèle de base, jusqu'à 600 $ pour les versions haut de gamme.

Stage de pilotage Subaru Expérience Glace

Photo: Mécaglisse

Les amateurs de conduite et d’automobile remisent souvent leur véhicule antique ou précieux durant l’hiver. Puisque la neige est inévitable en hiver, pourquoi ne pas en profiter pour s'initier au pilotage hivernal? Ce stage, proposé par le circuit Mécaglisse dure une demi-journée et utilise des Subaru WRX.

Il ne s’agit pas d’un stage de conduite ici, mais bel et bien de pilotage automobile. Cela dit, l’apprentissage des transferts de masse, du freinage sur la glace et du dosage de l’accélérateur seront tout de même utiles une fois revenu sur la route. Les participants doivent présenter un permis de Classe 5 valide et doivent être âgés de plus de 21 ans pour pouvoir conduire les Subaru WRX de l’école de pilotage.

Prix constaté : 369 $