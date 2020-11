Le Guide se confie : notre pays préféré pour conduire

En conduisant sur les routes du monde entier, les journalistes du Guide de l'auto ont posé leurs roues sur des routes très diverses dans de nombreux pays.

Parmi ces endroits, quel est le plus agréable? Quel pays dans le monde leur a procuré le plus de plaisir derrière le volant? Pour le savoir, nous avons posé la question aux membres de l'équipe. Et si on pouvait s'attendre à ce que la majorité évoque l'Allemagne et ses autoroutes sans limite de vitesse, les réponses ont été très diverses.

Pour savoir quel est le meilleur pays pour conduire et où organiser vos prochaines vacances, voyez notre nouvelle capsule Le Guide se confie au haut de cet article!

