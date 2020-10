Que pensez-vous d'un Toyota Highlander 2016 pour 26 000 $?

Je souhaite acheter un Toyota Highlander LE 2WD 2016 de 53 000 km comme véhicule familial. Autre que deux motomarines, je ne remorque rien. Qu’en dites-vous pour 26 000 $ ?

Bonjour Sylvain,

Le Toyota Highlander est un véhicule d’une grande fiabilité qui, au chapitre de la qualité et du coût de revient à long terme, ne vous décevra certainement pas. Vous apprécierez sa polyvalence, sa consommation de carburant raisonnable, sa puissance et sa douceur de roulement. En revanche, vous risquez de trouver que la prime d’assurance est élevée, ces véhicules étant souvent convoités par les voleurs.

Maintenant, j’ai toujours décrié le fait que le Highlander était trop souplement suspendu et que les freins manquent de puissance et d’endurance, dans le contexte d’une utilisation familiale. Autrement dit, la souplesse de la suspension et le manque de mordant au freinage en font un véhicule moins bien adapté au contexte d’une virée familiale avec bagages, porte-bagages de toit et remorque. Et cette observation est encore plus pertinente avec une version à deux roues motrices, puisque le train avant a tendance à patiner lorsque le véhicule est lourdement chargé.

Bien sûr, cette comparaison est faite dans l’optique où l’on exploite le véhicule au maximum de ses capacités, ce qui ne semble pas être votre cas. Car une remorque et deux motomarines représentent une masse maximale de 2 000 lb, ce que le Highlander n’aura aucun problème à traîner.

Quant au prix, et bien que le kilométrage soit faible, je le trouve passablement élevé. Surtout parce qu’il s’agit d’une version à deux roues motrices, drôlement moins convoitée sur le marché d’occasion. Il faut rappeler que le prix de détail de ce véhicule en 2016 n’était que de 33 595 $ plus transport et préparation, représentant ainsi une dépréciation que d’à peine 25% sur cinq ans. En ce qui me concerne, un prix juste se situerait plutôt autour de 24 000 $ - 24 500 $. Bonne réflexion!

