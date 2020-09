Dodge dévoile les Charger et Durango 2021 pour la police

Pour aider les corps policiers à mieux appliquer la loi et faire régner l’ordre, Dodge a amélioré ses Charger et Durango de patrouille pour 2021. La compagnie promet une meilleure conduite, plus de protection pour les agents et une consommation d’essence réduite.

Commençons avec la Charger, qui ne se limite plus au V8 HEMI et à une propulsion. Elle ajoute en effet une version à moteur V6 et à quatre roues motrice. Dans les deux cas, une boîte automatique à huit rapports est maintenant disponible. Selon Dodge, qui ne donne toutefois aucun chiffre, la performance est supérieure à tous les niveaux, que l’on parle d’accélération, de freinage ou de tenue route – une bien mauvaise nouvelle pour les criminels qui tentent de s’échapper.

Par ailleurs, la vitesse de pointe est réglée à 225 km/h, mais il sera possible pour chaque corps policier de la limiter selon les besoins spécifiques. Le poids nominal brut du véhicule a été augmenté à 2 495 kilogrammes (5 500 livres) afin de pouvoir transporter des charges supplémentaires. Enfin, modernité oblige, Apple CarPlay et Android Auto font leur apparition.

La production débutera cet automne à l’usine de Brampton, en Ontario.

Photo: FCA

En ce qui concerne le Durango de police, il mise sur un rouage intégral de série et propose les mêmes groupes motopropulseurs que la berline. Une vingtaine de nouvelles commodités figurent au menu, dont l’option d’un levier de vitesses monté sur le tableau de bord qui libère de l’espace entre les sièges avant pour de l’équipement nécessaire aux agents.

Parlant des sièges, ils ont été revus pour mieux accommoder les ceintures de service des policiers. Il y a aussi quatre interrupteurs programmables sur la console, du vinyle qui recouvre le plancher et un ensemble de freins de plus haute performance. Le nouveau climatiseur à trois zones n’a pas été conçu pour ceux qui se font arrêter et placer sur la banquette arrière, dit Dodge, mais plutôt pour le confort des chiens d’escouade tactique qui montent occasionnellement à bord.

La production doit s’amorcer cet hiver à l’usine Jefferson North de Detroit. Malheureusement, ce VUS de police ne profite pas des nombreux changements apportés à la version civile du Durango 2021 – surtout pas le moteur Hellcat de 710 chevaux en option!

