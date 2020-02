Cybertruck ou Model X : la police ontarienne veut l’avis de Musk

Quel modèle électrique ferait un meilleur véhicule de patrouille? C’est ce que la police provinciale de l’Ontario se demande.

En fait, on ignore quels sont exactement ses plans pour sa future flotte de véhicules, mais quelqu’un au sein de la division de la sécurité routière a pris le temps de créer des images montrant à quoi ressemblerait un Tesla Cybertruck et un Tesla Model X aux couleurs des forces de l’ordre ontariennes.

Ensuite, la question a été posée à nul autre qu’Elon Musk sur Twitter :

Hey @elonmusk can you suggest which model would make make a better police car? #Cybertruck or #TeslaX? pic.twitter.com/texsL1enJ3