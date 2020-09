Est-ce qu'une Kia Soul d'occasion est un bon choix?

Bonjour à tous,

J’aimerais faire l’acquisition d’une Kia Soul d’occasion. Est-ce que vous considérez que c’est une bonne voiture?

Bonjour Sylvie.

La Kia Soul est une petite voiture pas mal appréciée des Québécois, et étant un bon produit, ce n’est pas surprenant qu’on en voie autant sur nos routes!

Cela dit, il faut faire attention à l’année de votre Soul. Voyez-vous, il y a deux générations distinctes sur le marché de l’occasion. La première concerne les modèles 2008 à 2014, l’autre, les modèles 2015 à 2019. Qui plus est, la Soul a en plus été redessinée en 2017!

Les modèles de premières générations ont eu quelques problèmes de fiabilité, essentiellement au chapitre de l’électronique de la voiture, ainsi que quelques problèmes liés aux moteurs. Les modèles de deuxième génération sont considérés comme étant de meilleure qualité, ainsi, nous vous recommandons fortement, si votre budget le permet, d’y aller pour un modèle 2015 en montant.

D’ailleurs, les modèles de deuxième génération sont beaucoup plus confortables, plus amusant à conduire, et globalement mieux conçus.

Côté motorisation, les modèles de deuxième génération sont disponibles avec un moteur quatre cylindres de 2 litres, ou encore avec un moteur turbo de 1,6 litre. Dans les deux cas, on parle de mécanique fiable. Cela dit, même si le moteur turbo, plus puissant, donne une conduite plus pimentée, pour le long terme, nous vous recommandons d’y aller avec le moteur de 2 litres atmosphérique. Il sera aussi moins dispendieux à l’entretien.

Si vous recherchez une Kia Soul d’occasion, vous trouverez de bonnes affaires ici!

Bonne chance dans vos démarches!