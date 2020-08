En vidéo : comment devenir chroniqueur automobile?

Balado : l’histoire des concessionnaires automobiles du Québec

Depuis plus d’un siècle, les concessionnaires automobiles font partie du paysage urbain au Québec. Ces commerces ont énormément changé au fil des décennies, et un simple regard à quelques photos d’antan suffisent pour susciter la nostalgie chez les plus vieux et l’admiration chez les plus jeunes. Afin de partager sa …